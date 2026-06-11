به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، سازمان عفو بینالملل با استناد به آمارهای موجود، اعلام کرده است که بین ماههای ژانویه سال ۲۰۲۳ تا آوریل سال ۲۰۲۶ میلادی، ۱۱۷ تجمع از سکونتگاههای بدوی و عشایرنشین فلسطینی در کرانه باختری به طور کامل یا بخشی از آنها با خاک یکسان شده و ساکنانشان مجبور به ترک خانههای خود شدهاند. این کوچ اجباری، شمار فلسطینیان آواره را در این بازه زمانی به حدود ۵۹۱۰ نفر رسانده است.
عفو بینالملل همچنین تأکید کرده است که در همین دوره زمانی، ۳۶۳ کانون جدید شهرکسازی غیرقانونی در کرانه باختری توسط مقامات رژیم صهیونیستی تأسیس شده و در مقابل، ۳۴۰۷ باب منزل مسکونی و تأسیسات زیربنایی متعلق به فلسطینیان تخریب شده است.
این سازمان حقوق بشری این اقدامات را بخشی از یک «سیاست برنامه ریزی شده» رژیم اسرائیل برای تقویت اشغالگری و گسترش شهرکسازی در منطقه (ج) کرانه باختری دانسته و آن را تیر خلاصی به حق حاکمیت و امنیت ساکنان فلسطینی این منطقه توصیف کرده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که جامعه جهانی همچنان نسبت به نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی سکوت اختیار کرده و اقدامات قاطع بینالمللی برای توقف این روند صورت نگرفته است.
نظر شما