تخریب گسترده ساختمان ها توسط صهیونیست ها در جنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی اعلام کردند: نیروهای رژیم صهیونیستی روز یکشنبه هفت واحد ساختمان فلسطینی را در استان جنین در کرانه باختری اشغالی تخریب کردند که وزارت خارجه فلسطین این اقدام را در راستای سیاست کوچ اجباری فلسطینیان دانست.

بر اساس این گزارش، این ساختمان‌ها در روستای «برطعه» در جنوب‌غربی جنین قرار داشت و رژیم صهیونیستی به بهانه «نداشتن مجوز ساخت» به تخریب این ساختمان ها اقدام کرده است.

همزمان نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی به صاحبان چند منزل دیگر نیز اخطار تخریب داده‌اند؛ اقدامی که در چارچوب عملیات گسترده تخریب در این منطقه و در اراضی موسوم به «C» طبق توافق اسلو انجام می‌شود.

وزارت امور خارجه و مهاجران فلسطین با محکوم کردن این اقدام اعلام کرد: ارتش رژیم صهیونیستی تخریب خانه‌ها و واحدهای مسکونی و تجاری را آغاز کرده که محل سکونت حدود ۱۰۰ فلسطینی بوده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد: این اقدام بخشی از سیاست کوچ اجباری فلسطینیان در کرانه باختری است و با هدف تضعیف حضور فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی از جمله قدس شرقی و تثبیت طرح‌های الحاق و گسترش شهرک‌سازی انجام می‌شود.

در این بیانیه هشدار داده شده که تخریب این خانه‌ها به آوارگی حدود ۱۰۰ فلسطینی و محروم شدن آنان از حقوق اساسی‌شان منجر خواهد شد.

وزارت امور خارجه فلسطین همچنین یادآور شد که منطقه «خور الضبعه» در هفته گذشته نیز شاهد تخریب هشت خانه و تأسیسات بوده است و تکرار این اقدامات نشان‌دهنده تلاش رژیم صهیونیستی برای استفاده از سازوکارهای اداری و قضایی به‌منظور مصادره زمین‌ها و تخریب اموال فلسطینیان است.

این وزارتخانه با تأکید بر اینکه این اقدامات نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه و قطعنامه‌های سازمان ملل است، از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست برای توقف این اقدامات و حمایت از فلسطینیان اقدام فوری انجام دهند.



