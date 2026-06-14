برخورد قاطع پلیس زابل با خودروهای شوتی؛ ۴۹ سواری راهی پارکینگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی ظهر یکشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس زابل در طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن طی هفته گذشته، ۴۹ دستگاه خودرو را که با دستکاری غیرمجاز و نصب تجهیزات غیراستاندارد، موجب ایجاد آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و رانندگی مخاطره‌آمیز شده بودند، شناسایی و بر اساس قانون توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی زابل با هشدار به مراکز و تعمیرگاه‌هایی که اقدام به فروش و نصب تجهیزات ایجاد آلودگی صوتی می‌کنند، افزود: حفظ امنیت، آرامش و آسایش شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس است و با هرگونه تخلفی که موجب برهم زدن نظم عمومی شود، برخورد قانونی خواهد شد.

وی تأکید کرد: پلیس با خودروهای شوتی و رانندگانی که با نقض قوانین راهنمایی و رانندگی، ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای پرخطر، امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، قاطعانه برخورد می‌کند.