رستمی: مواکب‌ پذیرایی برای تشییع رهبر شهید در خراسان شمالی برپا میشود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی عصر شنبه در جلسه هماهنگی تشییع پیکر مطهر شهید آیتالله العظمی امام خامنهای (ره)، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان برای میزبانی از زائران و برپایی موکبهای مسیر تردد خبر داد و تأکید کرد و گفت: اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی مرهون تدابیر حکیمانه رهبر شهیدمان است.
رستمی با تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، بر لزوم برگزاری مراسمی در شأن جایگاه رفیع ایشان تأکید کرد و اظهار کرد: عزت، اقتدار و هیمنه امروز ایران که معادلات قدرت در دنیا را بر هم زده است، مرهون تدابیر شهید مقام معظم رهبری و پایداری نیروهای مسلح و مردم است.
رستمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان شمالی و مجاورت با حرم مطهر امام رضا (ع) تصریح کرد: با توجه به حجم بالای زائران و مهمانانی که از مسیر خراسان شمالی تردد خواهند کرد، تمامی فرمانداران موظف به پیشبینی و برپایی موکبهای پذیرایی و اسکان در طول مسیر هستند.
وی ادامه داد: به جز شهرستان راز و جرگلان، تمامی شهرستانهای خراسان شمالی در مسیر اصلی تردد قرار دارند و باید آمادگی کامل برای اسکان و خدماترسانی داشته باشند.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه استاندار خراسان شمالی، ریاست شورای پشتیبانی مراسم را بر عهده دارد، افزود: کمیتههای تخصصی برای تقسیم وظایف تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: دستگاههای متولی باید تدابیر ویژه امنیتی و ترافیکی را برای مدیریت کانالهای تردد و امنیت جادهها اتخاذ کنند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای جهادی و مردمی، میزبانی شایستهای از زائران صورت گیرد.
وی بر نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برنامهریزی دقیق مراسم تأکید کرد و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در حوزه فضاسازی محیطی و بسترسازی فرهنگی ورود جدی داشته باشد.
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