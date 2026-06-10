رستمی: ایثار و وفاداری مردم کردستان در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان در سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت، دانشمندان شهید و شهدای مظلوم ایران اسلامی، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود عزت، امنیت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همه ما پاسداشت آرمانها و ارزشهای والای آنان است.
وی با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران افزود: پدران، مادران و خانوادههای شهدا بزرگترین سرمایه خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی تقدیم کردند و شایسته بالاترین تکریم و احترام هستند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رشادتها و فداکاریهای مردم استان در دوران انقلاب و دفاع مقدس، گفت: مردم کردستان در طول سالهای دشوار جنگ تحمیلی و مقابله با توطئههای دشمنان، همواره وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی و ایران عزیز ثابت کردهاند.
ماموستا رستمی با بیان اینکه کردستان از جمله استانهایی بود که بیشترین آسیبها را از حملات دشمن متحمل شد، خاطرنشان کرد: بمبارانهای شیمیایی، تخریب روستاها و شهادت و جانبازی شمار زیادی از مردم استان، بخشی از رنجها و فداکاریهایی است که مردم این خطه برای حفظ امنیت و استقلال کشور متحمل شدند.
وی بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتها و رفع محرومیتهای استان تأکید کرد و افزود: مردم کردستان با وجود همه سختیها، همواره مدافع انقلاب اسلامی، امنیت کشور و تمامیت ارضی ایران بودهاند و این وفاداری سرمایهای ارزشمند برای نظام اسلامی است.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان با تأکید بر زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، تصریح کرد: شهدا زندهاند و فرهنگ ایثار و شهادت همچنان چراغ راه ملت ایران در مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار خواهد بود.
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