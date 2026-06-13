ثبت بالاترین دما در ۳۰ سال گذشته در شهرکرد

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در چند روز نخست هفته، صبحها هوای استان نسبتاً خنک خواهد بود، اما از نیمه دوم هفته بهتدریج افزایش دما رخ میدهد و صبحها نیز گرمتر میشود.
وی افزود: پیشبینیها نشان میدهد که تابستان امسال از نرمال بلندمدت گرمتر خواهد بود و احتمال تجربه روزهای بسیار گرم در استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به دمای روز گذشته در استان گفت: دمای شهرکرد دیروز یکی از گرمترین مقادیر ثبتشده در ۳۰ سال گذشته بود و به ۳۴ درجه سانتیگراد رسید؛ دمایی که معمولاً در تیرماه مشاهده میشود.
وی ادامه داد: برخی نقاط استان نیز دماهای بالاتری را تجربه کردند؛ بهطور مثال سرخون با ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود.
نوروزی تأکید کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرکرد با ثبت کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و خنکترین مرکز استان در کشور بود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در طول هفته، جو استان پایدار خواهد بود و آسمان عمدتاً صاف است؛ هرچند گاهی لکههای ابر مشاهده میشود.
وی اضافه کرد: از چهارشنبه تا جمعه افزایش سرعت وزش باد در سطح استان پیشبینی میشود و احتمال خیزش گرد و خاک محلی در ساعات بعدازظهر وجود دارد.
نوروزی ادامه داد: طی این مدت صبحها نیز احتمال وقوع گرد و غبار رقیق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: در هفته جاری بارشی برای استان پیشبینی نمیشود، اگر بارشی رخ دهد، مربوط به سامانههای موسمی و در ماههای آینده خواهد بود.
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