عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم وزش باد و احتمال وقوع گردوغبار در شهرستان‌های کاشان و آران‌وبیدگل طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان منطقه در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد در ساعات میانی روز، به‌ویژه از ظهر تا غروب، می‌تواند موجب فعال شدن کانون‌های گردوغبار محلی، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی در مناطق شهری و حاشیه‌ای شود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان همچنین با اشاره به شرایط دمایی منطقه گفت: دمای هوا تا روز دوشنبه در بسیاری از نقاط کاشان و آران‌وبیدگل به بیش از ۴۲ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و شرایط گرمای شدید حاکم خواهد بود اما از روز سه‌شنبه تا پایان هفته نیز کاهش موقت ۳ تا ۴ درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.