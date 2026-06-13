به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نخستین سالگرد شهادت شهید سید مصطفی میرغفاری، مراسمی با حضور خانواده‌های شهدا، اقشار مختلف مردم و فعالان فرهنگی در مسجد جامع مشکین‌دشت برگزار شد.

در این مراسم، نامه‌ای از سوی سید مجید موسوی خطاب به فرزند شهید سید مصطفی میرغفاری قرائت و به وی اهدا شد. در این پیام، ضمن تجلیل از شخصیت، اخلاص و مجاهدت‌های این شهید والامقام، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید شده است.

همچنین در بخش دیگری از این آیین، انگشتری به رسم یادبود و تکریم مقام شهید، توسط یکی از فرماندهان حاضر در مراسم به فرزند شهید سید مصطفی میرغفاری اهدا شد؛ اقدامی که با استقبال و تأثر حاضران همراه بود.

شهید سید مصطفی میرغفاری از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود که با ایثار و فداکاری، نام خود را در دفتر پرافتخار مدافعان عزت و امنیت کشور ثبت کرد و یاد و خاطره‌اش همچنان در میان همرزمان، دوستان و مردم قدرشناس زنده و ماندگار است.