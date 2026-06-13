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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

نامه‌ای به یاد پدر شهید؛ اهدای انگشتر به فرزند شهید سید مصطفی میرغفاری

نامه‌ای به یاد پدر شهید؛ اهدای انگشتر به فرزند شهید سید مصطفی میرغفاری

همزمان با نخستین سالگرد شهادت شهید سید مصطفی میرغفاری، مراسمی با حضور خانواده‌های شهدا، اقشار مختلف مردم و فعالان فرهنگی در مسجد جامع مشکن‌دشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نخستین سالگرد شهادت شهید سید مصطفی میرغفاری، مراسمی با حضور خانواده‌های شهدا، اقشار مختلف مردم و فعالان فرهنگی در مسجد جامع مشکین‌دشت برگزار شد.

در این مراسم، نامه‌ای از سوی سید مجید موسوی خطاب به فرزند شهید سید مصطفی میرغفاری قرائت و به وی اهدا شد. در این پیام، ضمن تجلیل از شخصیت، اخلاص و مجاهدت‌های این شهید والامقام، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید شده است.

نامه‌ای به یاد پدر شهید؛ اهدای انگشتر به فرزند شهید سید مصطفی میرغفاری

همچنین در بخش دیگری از این آیین، انگشتری به رسم یادبود و تکریم مقام شهید، توسط یکی از فرماندهان حاضر در مراسم به فرزند شهید سید مصطفی میرغفاری اهدا شد؛ اقدامی که با استقبال و تأثر حاضران همراه بود.

شهید سید مصطفی میرغفاری از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود که با ایثار و فداکاری، نام خود را در دفتر پرافتخار مدافعان عزت و امنیت کشور ثبت کرد و یاد و خاطره‌اش همچنان در میان همرزمان، دوستان و مردم قدرشناس زنده و ماندگار است.

نامه‌ای به یاد پدر شهید؛ اهدای انگشتر به فرزند شهید سید مصطفی میرغفاری

کد مطلب 6858601
هادی رضایی

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