برای درخواست امداد خودرو در زنجان با کجا تماس بگیریم؟ امدادپلاس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای درخواست امداد خودرو در زنجان که تمامی نقاط استان را به صورت کامل پوشش می دهد، می توانید در هر ساعت از شبانه روز با شماره تماس ۰۹۹۳۳۲۹۲۹۹۴ یا شماره کوتاه ۰۹۶۶۵ تماس بگیرید. این شماره ها مربوط به مجموعه امداد خودرو زنجان امدادپلاس هستند که با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه حمل خودرو، مکانیک سیار و خدمات امدادی در سطح استان زنجان فعالیت می کنند. فرقی نمی کند در داخل شهر زنجان باشید یا در جاده های اطراف و مسیرهای بین شهری، تنها با یک تماس نزدیک ترین امدادگر به محل شما اعزام خواهد شد.

اگر به جای امداد پلاس از امداد خودرو های غیر معتبر کمک بگیرید ممکن است چه شود؟

چرا باید به امداد پلاس اعتماد کرد؟

امتیاز ۴.۹ در نظرات گوگل

بیش از ۱۴۴۸ امداد موفق

بیش از ۲۰ امدادگر، تکنسین و راننده

اعتماد به یک مجموعه امدادی زمانی شکل می گیرد که عملکرد آن در طول زمان ثابت شده باشد. این امداد خودرو زنجان با ثبت امتیاز ۴.۹ در نظرات کاربران گوگل توانسته رضایت بالای مشتریان خود را نشان دهد. این مجموعه تاکنون بیش از ۱۴۴۸ عملیات موفق امدادی انجام داده که شامل حمل خودرو، تعمیر در محل و خدمات اضطراری بوده است.

همچنین وجود بیش از ۲۰ امدادگر، تکنسین و راننده فعال در سطح استان باعث شده سرعت خدمات رسانی بالا برود و در کوتاه ترین زمان ممکن نیرو به محل حادثه برسد. این آمار نشان می دهد که امداد پلاس تنها یک سرویس ساده نیست، بلکه یک شبکه حرفه ای و سازمان یافته در حوزه امداد خودرو است.

امداد پلاس چه ویژگی هایی دارد؟

فعالیت ۲۴ ساعته

فعالیت در ۷ روز هفته

اعزام به محل زیر ۳۰ دقیقه

قیمت منصفانه و شروع یدک کشی از ۳۸۰ هزار تومان

یکی از مهم ترین ویژگی های امداد پلاس، فعالیت ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته است. این موضوع باعث می شود در هر ساعت از شبانه روز، حتی در نیمه شب یا روزهای تعطیل نیز بتوانید روی خدمات آن حساب کنید.

این مجموعه به صورت هفت روز هفته فعال است و هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات ندارد. یکی دیگر از ویژگی های مهم آن، اعزام امدادگر به محل در کمتر از ۳۰ دقیقه است که در شرایط اضطراری مانند خرابی در جاده اهمیت بسیار زیادی دارد.

از نظر هزینه نیز امداد پلاس شفافیت کامل دارد و قیمت ها به صورت منصفانه تعیین شده اند. هزینه شروع یدک کشی نیز از ۳۸۰ هزار تومان آغاز می شود که با توجه به نوع خدمات و مسافت می تواند متفاوت باشد.

امداد پلاس چه مشکلاتی را می تواند حل کند؟

برطرف کردن ایرادات خودرو در محل

حمل خودرو به محل دلخواه شما

باطری به باطری در محل

پنچرگیری فوری در محل

در آوردن خودرو از چاله،‌ رودخانه و...

امداد پلاس مجموعه ای کامل از خدمات امدادی را ارائه می دهد که تقریباً تمامی مشکلات رایج خودرو را پوشش می دهد. یکی از این خدمات، برطرف کردن ایرادات خودرو در محل است. در بسیاری از موارد مشکل خودرو نیازی به انتقال ندارد و تکنسین در همان محل آن را رفع می کند.

در صورتی که خودرو قابلیت حرکت نداشته باشد، امکان حمل آن به محل دلخواه شما وجود دارد. خدمات باطری به باطری نیز برای خودروهایی که دچار ضعف یا خرابی باتری شده اند ارائه می شود.

همچنین پنچرگیری فوری در محل یکی دیگر از خدمات کاربردی است که باعث می شود بدون نیاز به جابه جایی طولانی مشکل تایر برطرف شود. در شرایط خاص تر نیز امکان بیرون کشیدن خودرو از چاله، رودخانه یا مسیرهای سخت وجود دارد که این مورد بیشتر در جاده ها و مناطق خارج شهری کاربرد دارد.

امداد پلاس چه مزیت هایی دارد؟

استفاده از کالاهای اورجینال برای تعمیر در محل

دارای امدادگران با مدارک معتبر فنی و حرفه ای

ارائه گارانتی برای خرابی مجدد خودرو

پوشش و ارائه خدمات به تمام برند های خودروسازی ایرانی و خارجی

استفاده از خودروبرهای کفی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به خودروهای لوکس

استفاده از یدک کش ها جدید و تمیز

یکی از مهم ترین مزیت های امداد پلاس استفاده از قطعات و کالاهای اورجینال در فرآیند تعمیر در محل است. این موضوع باعث افزایش عمر مفید خودرو و کاهش خرابی های مجدد می شود.

تمام امدادگران این مجموعه دارای مدارک معتبر فنی و حرفه ای هستند و آموزش های تخصصی لازم را دیده اند. این موضوع باعث می شود خدمات ارائه شده کیفیت بالایی داشته باشد و با استانداردهای فنی مطابقت کند.

از دیگر مزیت های مهم امداد پلاس ارائه گارانتی برای خرابی مجدد خودرو پس از تعمیر است که اعتماد مشتریان را افزایش می دهد. این مجموعه همچنین تمامی برندهای خودرویی ایرانی و خارجی را تحت پوشش قرار می دهد و محدودیتی از این نظر ندارد.

برای حمل خودروهای لوکس نیز از خودروبرهای کفی استفاده می شود تا هیچ گونه آسیب فیزیکی به بدنه خودرو وارد نشود. همچنین یدک کش ها و خودروهای امدادی در این مجموعه همواره تمیز، به روز و مجهز هستند که این موضوع نیز نشان دهنده نظم و کیفیت خدمات امداد پلاس است.

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