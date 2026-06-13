مستندسازی جنایات جنگی و نقض حقوق بشر علیه مردم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنری عکس حضور پیدا کرد و با تأکید بر ضرورت روایت و مستندسازی جنایات علیه مردم ایران، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر انتقال صحیح واقعیت‌ها و معرفی قهرمانان کشور به افکار عمومی جهان تأکید داشته‌اند. بر همین اساس، جمعیت هلال احمر تمامی مستندات مربوط به نقض حقوق بشر و جنایات صورت‌گرفته علیه مردم ایران را به‌صورت دقیق جمع‌آوری و ثبت کرده است.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، تمامی موارد نقض حقوق بشر از جمله حمله به کودکان، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های عمومی و اماکن امدادی به‌طور کامل مستندسازی شد. نیروهای امدادی هلال احمر نخستین افرادی بودند که در صحنه‌های حادثه حضور یافتند و آخرین گروهی بودند که محل را ترک کردند؛ از این‌رو، شاهدان عینی بسیاری از این حوادث هستند.

کولیوند با اشاره به اقدامات بین‌المللی انجام‌شده در این زمینه گفت: نمایندگان سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر از نزدیک در جریان این مستندات قرار گرفتند. همچنین در نشست‌های مختلف بین‌المللی، ابعاد این جنایات و موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به اطلاع مسئولان و نهادهای ذی‌ربط جهانی رسیده است.

رئیس جمعیت هلال احمر با ارائه آماری از قربانیان کودک این حملات اظهار داشت: در جریان این حوادث، ۳۸۳ کودک شهید شدند که سن برخی از آنان تنها ۲۰ روز بوده است. همچنین ۵۵ نفر از این شهدا کودکانی زیر ۱۲ سال بودند و بیش از یک‌هزار و ۱۵۰ کودک و نوجوان نیز مجروح شدند.

وی ادامه داد: زمانی که تصاویر و فیلم‌های واقعی از عملیات تفحص شهدا و امدادرسانی در مناطق آسیب‌دیده، همراه با روایت امدادگران حاضر در صحنه برای مسئولان بین‌المللی به نمایش درآمد، بسیاری از حاضران متأثر شدند. این سؤال مطرح است که اگر این اقدامات جنایت و نقض آشکار حقوق بشر نیست، پس چه نامی می‌توان بر آن گذاشت.

کولیوند با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای روایت این وقایع گفت: معظم‌له تأکید داشتند که این حقایق باید در قالب‌های هنری مختلف از جمله کتاب، روایت، فیلم، نمایشگاه و سایر آثار فرهنگی و هنری به جامعه و افکار عمومی جهان منتقل شود. نمایشگاه حاضر نیز در همین راستا و با هدف تبیین واقعیت‌ها و ثبت روایت‌های انسانی این حوادث برگزار شده است.

وی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی در حوزه ایثار و شهادت اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته، نوجوانان و دانش‌آموزان عضو جمعیت هلال احمر بیش از ۱۲ هزار روایت از شهدا را گردآوری کرده‌اند. هر یک از این روایت‌ها می‌تواند الگویی برای سبک زندگی و مسیری برای تعالی فردی و اجتماعی باشد.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه بیش از ۱۲۴ هزار واحد مسکونی در این حملات آسیب دیده‌اند، تصریح کرد: حدود ۱۰ درصد از این واحدها به‌طور کامل تخریب شده‌اند. خانواده‌هایی وجود دارند که همه اعضای آن‌ها به‌طور همزمان قربانی این حملات شده‌اند؛ مسائلی که ضرورت روایت، تبیین و ثبت آن‌ها را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال احمر روایت فداکاری‌ها، ایثارگری‌ها و مظلومیت مردم ایران و جبهه مقاومت را وظیفه خود می‌داند و در کنار تداوم خدمات امدادی، از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای معرفی این واقعیت‌ها به جامعه جهانی بهره خواهد گرفت.