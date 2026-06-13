به گزارش خبرنگار مهر، گاز طبیعی در دهه‌های اخیر به ستون اصلی تأمین انرژی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. دسترسی گسترده به منابع گازی، هزینه نسبتاً پایین تولید و زیرساخت‌های گسترده انتقال، موجب شده این سوخت سهم بزرگی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف از جمله خانگی، صنعتی و نیروگاهی داشته باشد. با این حال، تمرکز بیش از حد بر یک منبع انرژی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های مهمی در ساختار انرژی ایجاد کند. این مسئله به‌ویژه در فصل زمستان که مصرف گاز در بخش خانگی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود.

در چنین شرایطی، شبکه گاز با فشار تقاضای بالا مواجه شده و تأمین پایدار سوخت برای صنایع و نیروگاه‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که در دوره‌های اوج مصرف، کاهش فشار شبکه، محدودیت در تحویل گاز به صنایع و تغییر سوخت نیروگاه‌ها به یکی از مسائل تکرارشونده در مدیریت انرژی تبدیل می‌شود. پیامدهای این وضعیت تنها به حوزه انرژی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر تولید صنعتی، صادرات، کیفیت هوا و حتی پایداری شبکه برق اثرگذار باشد. بررسی پیامدهای وابستگی بالا به گاز طبیعی، به‌ویژه از منظر صنایع و نیروگاه‌ها، نشان می‌دهد که این مسئله علاوه بر چالش‌های کوتاه‌مدت در تأمین سوخت، می‌تواند آثار اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی نیز به همراه داشته باشد.

افزایش مصرف خانگی و بحران تأمین سوخت صنایع

در ماه‌های سرد سال، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به دلیل نیاز به گرمایش به شدت افزایش می‌یابد. در بسیاری از کشورها، سیاست‌های تأمین انرژی به گونه‌ای طراحی شده است که در شرایط کمبود، اولویت با تأمین گاز بخش خانگی باشد. این رویکرد اگرچه از منظر رفاه عمومی قابل درک است، اما در عمل باعث می‌شود سایر بخش‌ها از جمله صنایع با محدودیت در دریافت گاز مواجه شوند.

صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و پتروشیمی بیشترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. در دوره‌های اوج مصرف، شرکت‌های گاز معمولاً با اعمال محدودیت یا قطع موقت گاز این واحدها تلاش می‌کنند تعادل شبکه را حفظ کنند. نتیجه چنین تصمیمی توقف یا کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی است.

قطع یا محدودیت گاز در صنایع علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی نیز می‌شود. برخی صنایع برای ادامه فعالیت مجبور به استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند گازوئیل یا نفت کوره می‌شوند که هم هزینه بیشتری دارند و هم راندمان پایین‌تری ایجاد می‌کنند. در بسیاری از موارد نیز امکان تغییر سوخت به سرعت فراهم نیست و واحدهای صنعتی ناچار به توقف تولید می‌شوند.

این وضعیت به‌ویژه برای صنایع صادرات‌محور اهمیت بیشتری دارد. توقف تولید یا کاهش ظرفیت می‌تواند تعهدات صادراتی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و در بلندمدت جایگاه آنها در بازارهای بین‌المللی را تضعیف کند. همچنین نوسان در تأمین انرژی برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را نیز با عدم قطعیت مواجه می‌کند.

افت فشار شبکه گاز و پیامدهای آن برای نیروگاه‌ها

یکی دیگر از پیامدهای افزایش تقاضای گاز در زمستان، افت فشار در شبکه انتقال است. شبکه گاز برای محدوده مشخصی از فشار و جریان طراحی شده و زمانی که تقاضا از ظرفیت عملیاتی آن فراتر می‌رود، افت فشار در نقاط مختلف شبکه رخ می‌دهد.

نیروگاه‌های حرارتی که بخش قابل توجهی از برق کشورها را تولید می‌کنند، به فشار پایدار گاز برای عملکرد بهینه نیاز دارند. کاهش فشار گاز می‌تواند فرآیند احتراق در توربین‌ها را مختل کند و راندمان تولید برق را کاهش دهد. در موارد شدیدتر، افت فشار ممکن است نیروگاه‌ها را مجبور به کاهش بار تولید یا حتی خروج موقت از مدار کند.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در بسیاری از کشورها سهم بالایی از تولید برق بر پایه گاز طبیعی است. به همین دلیل هرگونه اختلال در تأمین گاز نیروگاه‌ها می‌تواند مستقیماً پایداری شبکه برق را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، نیروگاه‌ها معمولاً در زمان کمبود گاز به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند گازوئیل یا مازوت حرکت می‌کنند. هرچند این اقدام به حفظ تولید برق کمک می‌کند، اما پیامدهای خاص خود را دارد. سوخت‌های مایع از نظر زیست‌محیطی آلایندگی بیشتری دارند و استفاده گسترده از آنها می‌تواند کیفیت هوا در شهرهای بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین استفاده از سوخت‌های جایگزین معمولاً هزینه تولید برق را افزایش می‌دهد و مدیریت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. به همین دلیل کمبود گاز در زمستان می‌تواند به صورت غیرمستقیم فشار بیشتری بر سیستم برق وارد کند.

پیامدهای اقتصادی و انرژی اتکای بالا به یک سوخت غالب

وابستگی بیش از حد به یک منبع انرژی، انعطاف‌پذیری سیستم انرژی را کاهش می‌دهد. زمانی که سهم یک سوخت در تأمین انرژی بسیار بالا باشد، هرگونه اختلال در تولید، انتقال یا مصرف آن می‌تواند کل سیستم انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

در مورد گاز طبیعی، این مسئله در زمستان به شکل واضح‌تری نمایان می‌شود. افزایش ناگهانی مصرف خانگی، ظرفیت شبکه را تحت فشار قرار می‌دهد و تصمیم‌گیران ناچار می‌شوند با اعمال محدودیت برای صنایع یا تغییر سوخت نیروگاه‌ها تعادل شبکه را حفظ کنند. این تصمیم‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت بحران را کنترل می‌کند، اما هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.

کاهش تولید صنعتی، افزایش هزینه انرژی، کاهش بهره‌وری نیروگاه‌ها و افزایش آلودگی هوا از جمله پیامدهای چنین شرایطی است. علاوه بر این، نوسان در تأمین انرژی می‌تواند بر فضای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیز اثر منفی بگذارد. سرمایه‌گذاران معمولاً به دنبال محیطی با تأمین پایدار انرژی هستند و تکرار بحران‌های سوخت می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

از منظر امنیت انرژی نیز اتکای بالا به یک سوخت غالب، ریسک سیستم را افزایش می‌دهد. تنوع‌بخشی به منابع انرژی و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی می‌تواند تا حدی این آسیب‌پذیری را کاهش دهد. برای مثال، ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی یا توسعه سایر منابع تولید برق می‌تواند به مدیریت بهتر تقاضای فصلی کمک کند.

وابستگی گسترده به گاز طبیعی اگرچه در سال‌های گذشته به دلیل مزیت‌های اقتصادی و دسترسی به منابع گازی منطقی به نظر می‌رسید، اما تجربه دوره‌های اوج مصرف در زمستان نشان می‌دهد که تمرکز بیش از حد بر یک سوخت می‌تواند چالش‌هایی جدی برای سیستم انرژی ایجاد کند.

افزایش مصرف خانگی در ماه‌های سرد سال، شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و در چنین شرایطی صنایع و نیروگاه‌ها نخستین بخش‌هایی هستند که با محدودیت در دریافت سوخت مواجه می‌شوند. پیامد این وضعیت کاهش تولید صنعتی، افت راندمان نیروگاه‌ها، استفاده از سوخت‌های جایگزین و در برخی موارد افزایش آلودگی هوا است. در بلندمدت نیز تکرار چنین بحران‌هایی می‌تواند بر ثبات تولید صنعتی و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان انرژی بر ضرورت افزایش انعطاف‌پذیری در سیستم انرژی تأکید می‌کنند.

توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز، بهبود مدیریت مصرف، تنوع‌بخشی به سبد سوخت نیروگاه‌ها و افزایش بهره‌وری انرژی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار فصلی بر شبکه گاز را کاهش دهد. در نهایت، مدیریت پایدار انرژی نیازمند نگاهی جامع به ساختار مصرف و تولید است تا در کنار بهره‌گیری از منابع گازی، از بروز بحران‌های دوره‌ای در تأمین سوخت صنایع و نیروگاه‌ها جلوگیری شود.