باقری: ۶ گلوگاه تجاری در استان‌ های شمالی کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام باقری در مراسم افتتاحیه اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی» که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های شمالی در توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی اظهار کرد: باید مقاصد تجاری جدید از مسیر استان‌های شمالی در بازارهای داخلی و خارجی تعریف و دنبال شود، اما تحقق این هدف مستلزم شکل‌گیری یک زنجیره منسجم و هماهنگ در تمامی بخش‌های مرتبط است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های تجاری افزود: هوشمندسازی مراکز لجستیکی، توسعه زیرساخت‌های نگهداری کالا و ارتقای فرآیندهای مرتبط با تشریفات از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، حمل‌ونقل ریلی را یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های موجود در مسیر تجارت عنوان کرد و گفت: توسعه شبکه ریلی کشور و اتصال آن به مسیرهای بین‌المللی باید در اولویت قرار گیرد، چرا که این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌ها و تسهیل مبادلات تجاری دارد.

باقری با اشاره به شناسایی ۶ گلوگاه اصلی در تجارت استان‌های شمالی تصریح کرد: وجه مشترک این موانع، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهاست؛ به‌گونه‌ای که طولانی شدن زمان جابه‌جایی و کاهش سرعت فرآیندها، توجیه اقتصادی فعالیت‌های تجاری را با چالش مواجه می‌کند.

وی بر ضرورت ایجاد نظم در خطوط کشتیرانی، توسعه اتصال ریلی و کاهش بروکراسی‌های اداری تأکید کرد و افزود: نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعدد رویه‌ها از مهم‌ترین عوامل ایجاد این گلوگاه‌ها به شمار می‌رود که خود مانع تسریع فعالیت‌های اقتصادی شده است.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به لزوم تعریف مسیرهای مشخص برای ورود کالاهای اساسی در گمرکات بیان کرد: تسریع در تشریفات گمرکی و ایجاد رویه‌های شفاف می‌تواند نقش مهمی در روان‌سازی تجارت ایفا کند.

باقری با تأکید بر حمایت دولت و مجلس در تصویب قوانین پشتیبان تصریح کرد: در صورت تمرکز بر رفع این چالش‌ها و اجرای اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، می‌توان امیدوار بود استان‌های شمالی کشور به هاب تجاری منطقه تبدیل شوند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت زمان در اقتصاد امروز خاطرنشان کرد: امروز بزرگ‌ترین سرمایه در دنیای اقتصاد، زمان است و رقابت کشورها بر پایه سرعت و کاهش زمان مبادلات شکل گرفته است. این‌گونه رویدادها فرصت مناسبی برای ایجاد گفتمان مشترک میان اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری محسوب می‌شود.