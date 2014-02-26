توسعه و بهبود روابط تجاری ایران با اروپا باید گام به گام افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک گلوریه که در راس هیئت چهار نفره به اصفهان سفر کرده بود در تالار تشریفات اتاق اصفهان با رئیس اتاق فرصت های تجاری و سرمایه گذاری را بررسی کردند.

وی از ایجاد فضای جدید همکاری های اقتصادی بین بلژیک و ایران خبر داد و گفت: هدف توسعه ارتباطات تجاری و بازرگانی بین اتحادیه اروپا و ایران است و در این راستا باید بطور گام به گام روابط را توسعه داد.

نائب رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی بلژیک از سفر یک هیئت بلند پایه تجاری در اردیبهشت ماه سال آینده به ایران خبر داد و گفت: این هیات پس از تهران دیداری با فعالان اقتصادی اصفهان در محل اتاق بازرگانی خواهد داشت.

وی افزود: این فدراسیون شامل اتاق های بازرگانی بلژیک و لوکزامبورگ است و اصفهان می تواند با تعامل این فدراسیون تشکیل مثلث اتاق های بازرگانی اصفهان،بلژیک و لوکزامبورگ را تشکیل دهد.

گلوریه از توانمندی شرکت های تخصصی بلژیکی در زمینه آب و فاضلاب خبر داد و اظهار داشت: تصفیه فاضلاب های صنعتی و شهری می تواند یکی از موضوعات همکاری شرکت های بلژیکی با شرکت های اصفهانی باشد.

وی همچنین از آمادگی همکاری شرکت های بلژیکی با شهرداری اصفهان در پروژه های شهری خبر داد.

خسرو کسائیان، رییس اتاق اصفهان، در این دیدار با اشاره به توانمندی استان اصفهان در بخش های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی افزود: رابطه بازرگانی اصفهان و کشورهای اروپایی بسیار طولانی است و امیدواریم که در فضای جدید تعاملات تجاری به صورت دو طرفه افزایش یابد.

وی خواستار تقویت ساختار داوری در بین اتاق های بازرگانی اصفهان و کشورهای اروپایی شد و تصریح داشت: اتاق اصفهان با ایجاد این ساختار خواستار کاهش هزینه ریسک مبادلات تجاری بازرگانان اصفهانی با همتایان خارجی است.

