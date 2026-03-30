آغاز فعالیت سامانه اوراسیا در گمرک از اول اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، فرود عسگری در نامه‌ای به صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی ایران از آغاز بهره‌برداری سامانه اوراسیا در سامانه جامع امور گمرکی EPL از اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و نوشت: در راستای سیاست‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران در هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی فرآیندهای گمرکی و با هدف ارتقای شفافیت، سرعت و پیش‌بینی‌پذیری تشریفات تجاری به ویژه در چارچوب اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از سامانه اوراسیا فراهم و آماده اجرا شده است.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، هدف بهره‌برداری از این سامانه را تسهیل بهره‌مندی فعالیت اقتصادی از تخفیفات و اعمال معافیت‌های پیش‌بینی شده در چارچوب موافقت‌نامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین مدیریت سامانه‌ای فرآیندهای مرتبط با گواهی مبدا و کالاهای مشمول این موافقت‌نامه دانسته و تاکید کرده است: از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بهره‌مندی از تخفیفات و معافیت‌های تعرفه‌ای در فرآیند واردات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا منوط به ثبت گواهی مبدأ اوراسیا و انجام فرآیندهای مربوطه از طریق سامانه جامع امور گمرکی و بخش اوراسیا خواهد بود.

در این نامه آمده است: بدیهی است در صورت عدم استفاده از سامانه مزبور، رسیدگی به اظهارنامه وارداتی در حکم واردات از کشورهای ثالث تلقی شده و بدون اعمال تخفیفات و معافیت‌های تعرفه‌ای، مشمول پرداخت کامل حقوق ورودی وفق مقررات جاری کشور خواهد بود.

تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری از طریق الکترونیکی‌سازی اظهار و رسیدگی به گواهی مبدأ اوراسیا و ارتقای فرآیندهای گمرکی از وضعیت کاغذی به فرآیند الکترونیکی از اهداف مهم راه‌اندازی این سامانه است که ضمن افزایش سرعت انجام تشریفات، موجب شفافیت بیشتر در فرآیند واردات و کنترل‌های مرتبط نیز خواهد شد.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده تا در صورت نیاز اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و مراکز آموزش رسمی نسبت به ارائه آموزش‌های مورد نیاز به تجار و فعالان اقتصادی، همکاری کند.