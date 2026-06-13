  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

آغاز طرح «صد شب، صد بازدید» برای مدیریت مصرف برق در مازندران

آغاز طرح «صد شب، صد بازدید» برای مدیریت مصرف برق در مازندران

ساری - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از اجرای طرح سراسری «صد شب، صد بازدید» با هدف پایش و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف و تجاری در آستانه فصل اوج بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی کارنامی گفت: این طرح به صورت شبانه و با حضور گروه‌های عملیاتی در تمامی مناطق تحت پوشش این شرکت اجرا می‌شود. تمرکز اصلی بر شناسایی الگوهای پرمصرف، اصلاح روشنایی‌های غیرمجاز و اضافی در اماکن تجاری و جایگزینی تجهیزات پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف است.

وی افزود: «صد شب، صد بازدید» گامی عملی برای ارتقای فرهنگ بهینه‌سازی مصرف و کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات پیک است. مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تأکید کرد: این طرح فرصتی برای همکاری دوسویه میان شرکت و مشترکان محسوب می‌شود تا با مدیریت هوشمندانه، پایداری جریان برق تضمین گردد.

حسینی کارنامی در پایان از تمامی واحدهای تجاری و صنفی خواست با همکاران اجرایی این طرح همکاری کامل داشته باشند و با رعایت الگوی مصرف، نقش مؤثری در عبور موفق از اوج بار تابستان ایفا کنند.

کد مطلب 6858673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها