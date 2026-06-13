موانع فراروی نیروگاه زباله سوز ساری رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن احمدی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری از برگزاری نشستهای تخصصی برای بررسی آخرین وضعیت نیروگاه زبالهسوز ساری خبر داد و گفت همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای عملیاتیسازی تأمین آب پایدار و شتابدهی به تکمیل فازهای جدید این پروژه حیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: آخرین پیشرفت فیزیکی نیروگاه و چالشهای اجرایی پیشرو بررسی شد و راهکارهای بینبخشی برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این پروژه مورد تبادل نظر قرار گرفت.
شهردار ساری همچنین از بازدید میدانی از تأسیسات نیروگاه خبر داد و تصریح کرد: در این بازدید، روند توسعه فازهای آتی و شناسایی زیرساختهای مورد نیاز برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای مجموعه ارزیابی شد.
وی اضافه کرد: موضوع عملیاتی شدن تأمین آب پایدار به عنوان یکی از اولویتهای کلیدی مدیریت منابع آب شهر ساری در این نشست مطرح و راهکارهای عملی برای رفع موانع و همافزایی میان سازمانهای اجرایی اتخاذ گردید.
احمدی تأکید کرد: نیروگاه زبالهسوز ساری نقش مهمی در ساماندهی معضلات پسماند مرکز استان دارد و تکمیل فازهای آن با جدیت دنبال میشود.
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