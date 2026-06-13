۷۵ درصد از تعهدات استان بوشهر در طرح ملی کاشت درخت محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، برای استان بوشهر 12 میلیون اصله درخت در نظر گرفته شده بود.

پوی با بیان اینکه در استان بوشهر باید سالانه سه میلیون اصله نهال تولید و کاشته شود افزود: شاهد همکاری های خوبی در این زمینه هستیم و تاکنون حدود 75 درصد از تعهدات استان در این زمینه عملی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر بیان کرد: ۱۴ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی و بیابانی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصه‌های ساحلی استان برای کاشت گونه‌های جنگلی، بیابانی و در بخش فضای سبز شهری برای گونه‌های زینتی شناسایی و آماده‌سازی شده است.

وی با اشاره به فعالیت چهار نهالستان در سطح استان خاطرنشان کرد: رویکرد ما از فقط کاشت نهال به سمت نگهداری اصولی تغییر یافته و تلاش شده تا کاشت نهال به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.