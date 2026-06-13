پدرم تجسم عملی افکار شهید مطهری در عرصه سیاست و اجتماع بود

به گزارش خبرنگار مهر، ساره لاریجانی، فرزند شهید لاریجانی امروز در مراسم سی و سومین آئین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری که با حضور وزیر علوم در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، به تبیین ابعاد شخصیتی و علمی پدر خود پرداخت.

وی در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های علمی شهید دکتر لاریجانی گفت: ایشان فردی بسیار اهل مطالعه و دارای مطالعات مستمر بودند و برای مخاطبان خود ارزش بسیاری قائل می‌شدند. خانواده ما به خوبی می‌دانست زمانی که پدر فردا کلاس درس یا سخنرانی مهمی در پیش دارند، نباید مزاحم ایشان شویم؛ چرا که ایشان با تهیه نت‌های متعدد، تمام همت خود را برای غنای محتوای ارائه شده به مخاطبان به کار می‌بستند.

فرزند شهید لاریجانی در ادامه به ارادت ویژه پدرش به شهید مطهری اشاره کرد و افزود: این ارتباط تنها یک پیوند سببی (دامادی) نبود، بلکه پیوندی عمیق، قلبی و عاطفی میان ایشان و شهید مطهری برقرار بود. می‌توانم بگویم پدرم تجسم عملی افکار شهید مطهری در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بودند.

وی با اشاره به تطبیق سبک زندگی پدرش با آموزه‌های شهید مطهری اظهار داشت: همان‌طور که شهید مطهری در کتاب «آزادی معنوی» بر کرامت انسانی تأکید دارند، پدرم نیز همواره سعی می‌کرد در عرصه عمل و سیاست، ابتدا «جهاد اکبر» را مدنظر قرار دهد. تهجدهای شبانه، تلاوت مستمر قرآن و روزه‌داری‌های طولانی که بیش از ۱۰ ماه از سال را شامل می‌شد، گواهی بر این مدعاست.

ساره لاریجانی افزود: ایشان همواره تلاش داشتند علم و ایمان را که از نظر شهید مطهری دو بال سعادت انسان هستند، در میدان دشوار سیاست به صورت توأمان داشته باشند. ایشان در مواجهه با ناملایمات، مصلحت اجتماع را بر مصلحت فردی ارجح می‌دانستند، حتی اگر این رویکرد موجب می‌شد آبرو و جایگاه خود و خانواده‌شان مورد هجمه یا اتهام قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به تأکید شهید مطهری بر عدم استفاده از وسایل نامقدس برای رسیدن به اهداف مقدس در «حماسه حسینی»، خاطرنشان کرد: پدرم در عرصه سیاست همواره رعایت عدالت و انصاف را سرلوحه کار قرار می‌داد و مطالعات سال‌های پایانی عمر ایشان نیز بر موضوع «توسعه همراه با عدالت» متمرکز بود.

گفتنی است، ساره لاریجانی در پایان سخنان خود ضمن درود بر روح تمام شهدا، به ویژه شهدای دو جنگ تحمیلی، از برادر شهیدش «مرتضی» یاد کرد که از نخبگان دانشگاهی بود و با وجود دفاع از تز دکترای خود با نمره ۲۰، آگاهانه مسیر شهادت را در کنار پدر برگزید. وی ابراز امیدواری کرد که راه این شهدا تداوم یابد و از آنان به عنوان شفیعان روز محشر یاد کرد.