اردوغان لغو روادید با عربستان را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، توافقنامه امضا شده بین ترکیه و عربستان سعودی در مورد لغو متقابل الزامات روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و ویژه را تصویب کرد.

بر اساس مصوبه امضا شده توسط اردوغان، دارندگان این گذرنامه‌ها از روادید برای ورود به خاک طرف دیگر، یا عبور از آن (ترانزیت)، یا خروج از آن، یا اقامت موقت در آن، برای مدت زمانی کمتر از 90 روز در هر دوره 180 روزه، معاف خواهند بود.

در 6 مه، ترکیه و عربستان سعودی، در پایان نشست شورای هماهنگی دو کشور که ریاست آن را هاکان فیدان وزیر امور خارجه و فیصل بن فرحان همتای سعودی وی در پایتخت آنکارا بر عهده داشتند، توافقنامه‌ای را در مورد لغو متقابل الزامات روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و ویژه امضا کردند.