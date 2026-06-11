به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در این بیانیه تأکید شده است که اتهام‌ های بی‌ اساس، تحریک‌ آمیز و غیرواقعی علیه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، تلاشی از سوی نتانیاهو و همدستانش برای گمراه کردن افکار عمومی بین‌ المللی است.

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد: دروغ‌هایی که نتانیاهوی متخصص نسل‌کشی، برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت به آنها متوسل می‌ شود، نمی‌ تواند مسئولیت او را در قبال جنایات سنگینی که مرتکب شده است، پنهان کند.

در ادامه این بیانیه آمده است که آنکارا به بیان صریح حقایق درباره نتانیاهو و همکارانش ادامه خواهد داد و برای پاسخگو کردن عاملان اقداماتی که حقوق بین‌ الملل و ارزش‌ های انسانی را نادیده گرفته‌اند، در مراجع قضایی بین‌المللی با قاطعیت تلاش خواهد کرد.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز در واکنشی تند و عصبانی به موضع اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه این رژیم اشغالگر «بشریت را تهدید می‌کند» و عملیات نظامی آن در سوریه و لبنان اکنون خطری برای ترکیه نیز است، ادعا کرد: اردوغان که مردم خود را سرکوب می‌کند، مخالفان سیاسی اش را زندانی می‌ کند و از حماس حمایت می‌ کند، آخرین کسی است که می‌تواند به اسرائیل درس اخلاق بدهد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص مدعی شد که این رژیم به اقدام علیه ایران و متحدانش در منطقه ادامه خواهد داد و آنها را تهدیدی برای غرب آسیا و جهان می‌داند!

این در حالیست که رئیس جمهور ترکیه پیشتر اعلام کرده بود: اسرائیل از حد فراتر رفته و به منبع تهدیدی برای کل جهان تبدیل شده است. حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحله‌ای رسیده است که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. ما هدف قرار دادن سوریه و لبنان توسط اسرائیل را نادیده نخواهیم گرفت، زیرا این دو کشور برای امنیت کشورمان مهم هستند. ما اجازه نخواهیم داد اسرائیل با ادعاهای واهی سرزمین موعود، به اهداف ادعایی خود برسد. اسرائیل مانع صلح و ثبات در منطقه است. ما شاهد اقدامات مخرب اسرائیل در مدیترانه هستیم و احدی نباید در آنجا ماجراجویی کند. اگر وحشیگری اسرائیل متوقف نشود، تبعات آن متوجه کل دنیا خواهد بود.