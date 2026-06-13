ثبت ۱۹ هزار فوتی در تصادفات سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۴، ۱۹هزار و ۵۴۰ نفر را به کام مرگ کشاند. از این تعداد، ۱۵ هزار و ۶۶۰ نفر مرد و سه هزار و ۸۸۰ نفر زن بودند.

در این مدت استان‌های تهران با هزار و ۵۶۵، فارس با هزار و ۵۴۳ و سیستان و بلوچستان با هزار و ۳۹۰ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۹۲، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۲۲ و قم با ۲۷۸ فوتی به ترتیب کمترین آمار تلفات تصادفات را داشته‌اند.

بیش از ۱۳ هزار نفر در خارج شهرها جان باخته‌اند

بر اساس این گزارش؛ در سال گذشته بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی در محورهای برون شهری جان خود را از دست داده‌اند که رقم آن برابر با ۱۳ هزار و ۳۸۲ نفر و تقریبا برابر با سال ۱۴۰۳ است.

در حوادث درون شهری سال گذشته نیز چهار هزار و ۹۷۹ و در محورهای روستاییکهزار و ۷۳ نفر جان باختند که به ترتیب در مقایسه با سال قبل از آن، ۴.۶ درصد افزایش و ۱.۵ درصد کاهش داشتند. باقی مرگ‌های ناشی از تصادفات نیز در سایر محورها رخ داده است.

کدام ماه‌ها بیشترین و کمترین تلفات را داشتند؟

در سال ۱۴۰۴، بیشترین تعداد کشته با دو هزار و ۶۲ فوتی در ماه شهریور و کمترین آن با یکهزار و ۱۷۰ فوتی در دی ماه گزارش شده است.

کاهش هفت دهم درصدی مصدومان

در سال گذشته ۳۷۸ هزار و ۷۲۹ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۲۶۹ هزار و ۷۶۸ نفر مرد و ۱۰۸ هزار و ۹۶۱ نفر زن بودند.

آمار مصدومین حوادث رانندگی سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال قبل از آن هفت دهم درصد کاهش یافته است.

کاهش ۴.۸ درصدی تلفات تصادفات در اسفندماه

در اسفندماه سال گذشته آمار تلفات حوادث رانندگی ۴.۸ درصد کاهش یافته است. این رقم از هزار و ۶۳۹ فوتی در اسفند ۴۰۳، به هزار و ۵۶۰ فوتی در اسفند سال گذشته رسیده است.

همچنین در این ماه ۱۸ هزار و ۶۹ مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با اسفند سال ۱۴۰۳، ۳۱.۷ درصد کاهش یافته است.