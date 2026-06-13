فوت ۲ نفر و مصدومیت یک کودک ۵ ساله طی تصادف در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه موتورسیکلت در بلوار دهه فجر یزد، دو نفر قبل از رسیدن آمبولانس در صحنه فوت و یک نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام و مصدوم را که کودک پنج ساله بود جهت‌ ادامه درمان به بیمارستان شهید رهنمون منتقل کرد.

رئیس اورژانس استان یزد افزود: با توجه به آسیب‌ پذیری بالای موتورسواران در تصادفات، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و پرهیز از سرعت غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش تلفات و مصدومیت‌ های ناشی از حوادث دارد.