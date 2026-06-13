زمان حضور اوسمار در تهران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را سرمربی برزیلی پرسپولیس پس از اعلام رسمی این باشگاه مبنی بر از سرگیری تمرینات جهت حضور در تورنمنت سه جانبه احتمالی برای تعیین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا۲ امشب وارد تهران می شود.

طبق برنامه از پیش تعیین شده اوسمار ۰۰:۳۰ بامداد به تهران می رسد تا مورد استقبال مدیران باشگاه قرار بگیرد. همچنین سرمربی برزیلی سرخپوشان فردا نیز در تمرین عصر پرسپولیس شرکت می کند تا این تیم بر خلاف گل گهر سیرجان و چادر اردکان که تمرینات خود را آغاز نکرده اند آماده مسابقه باشد.