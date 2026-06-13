سقوط آزاد سهام یک کمپانی به خاطر پاره شدن یک پیراهن

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت بین المللی پوما با موجی از انتقادها پس از دیدار تیم‌های ملی چک و کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶ روبه‌رو شده است؛ انتقادهایی که به دنبال پاره شدن پیراهن یکی از بازیکنان تیم ملی چک در جریان این مسابقه شکل گرفت و حتی بر ارزش سهام این برند ورزشی نیز تأثیر گذاشت.

در جریان این دیدار که از رقابت‌های گروه A جام جهانی برگزار شد، پیراهن یکی از بازیکنان چک پس از برخوردی نه‌چندان شدید دچار پارگی شد؛ اتفاقی که تصاویر آن به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و کیفیت البسه تولیدی پوما را زیر سؤال برد.

اهمیت این اتفاق زمانی بیشتر شد که مسابقه چک و کره جنوبی یکی از پربیننده‌ترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی به شمار می‌رفت و طبق برآوردها نزدیک به ۹۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان این مسابقه را به صورت زنده یا از طریق پلتفرم‌های مختلف دنبال کردند.

گستردگی بازتاب این صحنه باعث شد نام پوما در ساعات پس از مسابقه به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای تبدیل شود. کارشناسان حوزه بازاریابی ورزشی معتقدند انتشار گسترده تصاویر پارگی پیراهن در چنین رویداد بزرگی می‌تواند به اعتبار برندهای تولیدکننده پوشاک ورزشی آسیب وارد کند؛ موضوعی که واکنش سرمایه‌گذاران بازار را نیز در پی داشت.

گزارش رسانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد ارزش سهام پوما پس از این اتفاق با افت مواجه شده است؛ رخدادی که بار دیگر اهمیت کیفیت محصولات ورزشی در بزرگ‌ترین ویترین فوتبال جهان را برجسته کرده است.

پوما یکی از تأمین‌کنندگان اصلی پوشاک تعدادی از تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و حالا این شرکت با چالشی رسانه‌ای روبه‌رو شده که می‌تواند بر تصویر تجاری آن در ادامه مسابقات نیز تأثیرگذار باشد.