اوسمار: لیست ورود و خروج مشخص نیست/ تابع تصمیمات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، «اوسمار ویهرا» سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حاشیه تمرین امروز سه شنبه ۲۶ خرداد تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. مدتی که نبودیم، روزهای سختی را مردم ایران پشت سر گذاشتند. امیدوارم آرامش دوباره برگردد و همه چیز به روال طبیعی و درست خود بازگردد.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: امیدوارم همه چیز طبق روال و به بهترین شکل پیش برود و بتوانیم کارمان را به نحو احسن ادامه دهیم. شرایطی پیش آمد که حالا باید به شکلی پایان پیدا کند که به نفع همه باشد و حقی ضایع نشود. ما هم کارمان را طبق روال دنبال میکنیم و تابع تصمیماتی هستیم که سازمان لیگ اتخاذ خواهد کرد.
اوسمار ویهرا با اشاره به احتمال ادامه رقابتهای لیگ افزود: اگر لازم باشد بازیها ادامه پیدا کند، ما آماده هستیم و مشکلی برای انجام مسابقات نداریم. در صورت برگزاری مجدد رقابتها نیز تمرینات خود را ادامه میدهیم و آماده حضور در میدان خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: هدف ما رسیدن به اهداف تیم و همچنین خواسته هواداران است؛ از جمله کسب سهمیه حضور در رقابتهای آسیایی. ممکن است برگزاری بازیها روی انگیزه بازیکنان تأثیر بگذارد، اما ما تلاش میکنیم تمرینات را به بهترین شکل انجام دهیم تا عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
سرمربی پرسپولیس در ادامه تصریح کرد: بازیکنان انگیزه لازم را برای تمرین دارند و تلاش میکنیم همه چیز را به بهترین شکل پیش ببریم. اگر سازمان لیگ تصمیم به برگزاری مسابقات بگیرد، ما کاملاً آماده هستیم و در صورت عدم برگزاری نیز تمرینات خود را ادامه خواهیم داد.
اوسمار ویهرا همچنین با اشاره به هماهنگیهای مدیریتی باشگاه خاطرنشان کرد: «در این مدت که شرایط خاصی وجود داشت، مدیران باشگاه از جمله پیمان حدادی (مدیرعامل باشگاه پرسپولیس) تلاش زیادی کردند تا بتوانند شرایط تیم را مدیریت کنند و خواسته هواداران، یعنی حضور پرسپولیس در رقابتهای آسیایی، محقق شود.
وی درباره وضعیت لیست بازیکنان اظهار داشت: فعلاً لیست بازیکنان اعلام نشده، چرا که ابتدا باید وضعیت قرارداد کادر فنی مشخص شود و پس از آن درباره لیست تیم تصمیمگیری خواهد شد.
وی در تشریح شرایط لیگ و سناریوهای احتمالی ادامه مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: آپشنهای مختلفی وجود داشت که میتوانست اجرا شود؛ از جمله اینکه نمایندهای انتخاب شود یا مدلهای دیگری که در ذهن باشگاه بود. اینکه اگر بازیها به پایان نرسد، با چه مدل و چه ساختاری کار را پیش ببریم تا بتوانیم به سهمیه آسیا برسیم و برای حضور در رقابتهای آسیایی انتخاب شویم.
سرمربی پرسپولیس در ادامه و درباره دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر نیوزیلند گفت: به نظرم در نیمه دوم تیم ملی بهتر بازی کرد. در نیمه اول به خاطر اینکه بازی اول بود و فشارهایی که خارج از شرایط و فضای فوتبالی وجود داشت، همچنین نبودن بعضی از اعضای تیم که باید کنار تیم میبودند، شاید باعث شد بازیکنان صد درصد توان خود را نداشته باشند.
وی افزود: اما مطمئناً در بازیهای بعدی میتوانند این شرایط را جبران کنند و نمایش بهتری ارائه دهند.
اوسمار ویهرا در بخش دیگری از صحبتهایش به وضعیت برخی بازیکنان اشاره کرد و گفت: بازیکنانی که درگیر مسابقات جام جهانی نیستند در کنار تیم حضور دارند و در تمرینات شرکت می کنند. در این مدت با بازیکنان در ارتباط بودیم. بازیکنانی هم که در تمرین نیستند با تصمیم شخصی خودشان در تمرین حضور نداشته اند.
او در رابطه با حضور وحید امیری در تمرینات پرسپولیس گفت: او جزئی از افتخارات باشگاه پرسپولیس است و با توجه به اینکه روند درمانی خود را طی می کند از ما درخواست کرد که در تمرینات حضور داشته باشد و ما هم پذیرفتیم.
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به سوالی درباره نتیجه تیم ملی برزیل و شانس قهرمانی اظهار داشت: ترجیح میدهم درباره نتیجه و قهرمان شدن صحبت نکنم. اما از اتفاقات برخی بازیها ناراحت هستم. برزیل در بازی اول خود کار سختی داشت و این نشان میدهد رقابتها بسیار دشوار است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره لیست ورودی و خروجی بازیکنان پرسپولیس اظهار داشت: برای معرفی لیست نهایی بازیکنان و مشخص شدن ورودی و خروجیها، قطعاً زمانی تعیین خواهد شد، اما الان وقت مناسبی برای این موضوع نیست. همه باید تمرکز خود را روی تیم حفظ کنند.
اوسمار در رابطه با بازگشت یاسین سلمانی به تمرینات گفت: او اشتباهات خود را پذیرفت و اکنون باید همه در کنار هم باشیم تا به اهدافمان برسیم.
اوسمار ویهرا با اشاره به شرایط فوتبال و برگزاری جام جهانی گفت: در تیمهای حرفهای هم تمرینات در جریان است و مدیریت این شرایط اهمیت زیادی دارد. خودم هم بعضی بازیهای جام جهانی را تماشا کردم؛ مثلاً بازی های برزیل و ایران را در جام جهانی تا صبح دیدیم. اما در نهایت باید بین استراحت و تمرکز روی کار تعادل ایجاد شود.
سرمربی پرسپولیس در بخش دیگری از صحبتهایش به توانایی برخی بازیکنان برزیل از جمله نیمار جونیور اشاره کرد و گفت: بعضی بازیکنان شاید فقط ۲۰ تا ۲۵ دقیقه بتوانند وارد زمین شوند، اما همین زمان کوتاه را هم میتوانند نتیجه بازی را تغییر دهند. چنین بازیکنانی کم هستند و داشتن آنها برای هر تیمی یک امتیاز مهم محسوب میشود.
وی اظهار داشت: بازیکنان تلاش میکنند و کمک میکنند تا ما بتوانیم وظایف و اهدافی را که داریم به بهترین شکل ممکن انجام دهیم و به نتایج مورد نظر برسیم.
سرمربی پرسپولیس در رابطه با دعوت از امیرحسین محمودی به تیم ملی فوتبال ایران گفت: برای او خیلی خوشحال هستم که تجربه خوبی را در تیم ملی کسب کرد و او لیاقت حضور در جام جهانی را داشت و امیدوارم روند خوب او ادامه داشته باشد و بتواند کمک بیشتری به تیم کند.
وی در ادامه با اشاره به ۴۸ تیمی شدن جام جهانی گفت: جام جهانی همیشه رقابت جالبی بوده است. به نظرم در دنیا حدود ۲۰۰ کشور داریم که تیم ملی دارند و همین موضوع نشان میدهد سطح رقابتها چقدر گسترده است. امسال هم مسابقات فشردهتر شده و این موضوع روی تیمهای باشگاهی هم تأثیر گذاشته است.
سرمربی پرسپولیس در پایان تصریح کرد: «بازیهای باشگاهی در این شرایط فشردهتر شده اما امیدوارم روند مسابقات ادامه پیدا کند و همه تیمها بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند.
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