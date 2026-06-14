بازگشت اوسمار به تهران برای تمرینات پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را سرمربی برزیلی پرسپولیس عصر امروز وارد تهران شد تا تمرینات این تیم زیرنظر او برگزار شود.

تولدو دستیار اوسمار نیز همراه با او به تهران آمده تا سرخپوشان پایتخت اینگونه برای ازسرگیری دوباره رقابت‌های لیگ برتر و همچنین کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا۲ خط و نشان بکشند.

پرسپولیس منتظر صدور رای کمیته استیناف در خصوص پرونده جنجالی بازی گل گهر و چادرملو اردکان است.

در صورتیکه استیناف رأی کمیته انضباطی مبنی بر برد ۳ بر صفر گل گهر به دلیل استفاده چادرملو از بازیکن غیرمجاز را تأیید کند نماینده سیرجان راهی لیگ قهرمانان اسیا۲ خواهد شد در غیر اینصورت تورنمنت سه جانبه برای تعیین سهمیه سوم فوتبال باشگاهی ایران در آسیا برگزار می شود.