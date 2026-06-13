به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیبون فوتبال، محمدرضا مهدوی درباره اردوی اخیر تیم ملی فوتبال امید ایران در آنتالیا ترکیه گفت: خوشبختانه اردوی بسیار منظم و باکیفیتی را پشت سر گذاشتیم. شرایط اردو از هر نظر مطلوب بود و بازیکنان توانستند در فضایی کاملاً حرفهای تمرینات خود را دنبال کنند. باید از فدراسیون بابت فراهم کردن این شرایط تشکر کنم.
مربی تیم ملی امید درباره کیفیت بازیکنان حاضر در این تیم گفت: فکر میکنم امروز شاهد شکلگیری یکی از نسلهای خوب فوتبال ایران هستیم. بازیکنانی که در سالهای اخیر در تیم های ملی پایه و باشگاهها رشد کردهاند و حالا حاصل همکاری باشگاهها و برنامهریزی فدراسیون فوتبال را میتوان در تیم ملی امید مشاهده کرد. بازیکنان بسیار خوبی در اختیار داریم که اگر روند رشد آنها به همین شکل ادامه پیدا کند، میتوانند آینده فوتبال ایران را تضمین کنند.
وی درباره انتظار از این تیم در مسیر اماده سازی برای بازی های آسیایی 2026 به میزبانی ژاپن ادامه داد: هدف نخست ما حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا است. این مسابقات اهمیت زیادی برای فوتبال ایران دارد و طبیعتاً تمام تمرکز ما روی ارائه عملکردی شایسته در این رقابتها خواهد بود اما در کنار آن باید نگاه بلندمدت نیز داشته باشیم. مسیر حضور موفق در المپیک ۲۰۲۸ از همین امروز آغاز میشود و نباید تنها به یک تورنمنت فکر کنیم.
مهدوی با اشاره به چشمانداز مثبت خود از تیم ملی امید تصریح کرد: تیم ملی فعلی امید واقعاً به فوتبال ایران امید میدهد. انگیزه، کیفیت فنی، نظم و اشتیاقی که در بین بازیکنان وجود دارد، نویدبخش روزهای خوبی برای فوتبال کشور است. اگر بتوانیم این روند را حفظ کنیم، قطعاً میتوانیم نتایجی در شأن فوتبال ایران کسب کنیم و دل مردم را شاد کنیم.
وی درباره همکاری خود با حسین عبدی نیز گفت: من در دوره بازیکن سازی ایشان در رده های نوجوانان و همچنین بخش های مختلف فنی دیگر هم افتخار همکاری باو را داشتم. این بار هم از اعتماد ایشان و مجموه فدراسیون قدردان هستم. آقای عبدی برنامهریزی بسیار خوبی برای تیم امید انجام داده است. سرمربی هم برای بازیهای آسیایی ناگویا و هم برای مراحل بعدی که به مسیر المپیک ۲۰۲۸ مربوط میشود، برنامه مشخص و مدونی دارد. این موضوع باعث شده تمام اعضای کادر فنی با شناخت کامل از اهداف تیم کار خود را دنبال کنند.
مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: اردوهای منظم و همکاری باشگاهها در اختیار گذاشتن بازیکنان، مهمترین بخش موفقیت تیم امید خواهد بود. خوشبختانه فدراسیون فوتبال نیز از همان ابتدای کار نشان داد نگاه ویژهای به تیم امید دارد و امکانات بسیار خوبی را در اختیار این تیم قرار داده است. وقتی دغدغههای اجرایی و پشتیبانی کاهش پیدا کند، کادر فنی و بازیکنان با تمرکز بیشتری کار میکنند. امیدوارم با تلاش بازیکنان، هماهنگی مثالزدنی اعضای تیم و حمایت فدراسیون بتوانیم به اهدافی که برای خود ترسیم کردهایم دست پیدا کنیم و نتایج دلخواه را به دست آوریم.
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