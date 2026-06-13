به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری صبح امروز با حضور حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت چهاردهم، معاونان وزارت علوم، روسای دانشگاه ها و استادان نمونه کشوری در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این مراسم از خانواده شهید دکتر احمدرضا ذوالفقاری داریانی شهید جنگ دوازده روزه از دانشگاه شهید بهشتی، شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی شهید جنگ دوازده روزه از دانشگاه شهید بهشتی، شهید دکتر فریدون عباسی دوانی شهید جنگ دوازده روزه از دانشگاه شهید بهشتی، شهید دکتر سید امیرحسین فقهی شهید جنگ دوازده روزه از دانشگاه شهید بهشتی، شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر شهید جنگ دوازده روزه از دانشگاه شهید بهشتی، شهید دکتر علی اردشیر لاریجانی شهید جنگ رمضان از دانشگاه تهران، شهید دکتر سید علی نقی خرازی شهید جنگ رمضان از دانشگاه تهران، شهید دکتر سعید شمقدری شهید جنگ رمضان از دانشگاه علم و صنعت ایران، شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری شهید جنگ رمضان از دانشگاه امام صادق «ع» تجلیل شد.

دیگر استادان برگزیده سی و سومین دوره انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری نیز به ترتیب زیر در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند:

- علیرضا زارعی دانشیار رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

- کیومرث حبیبی کیلک استاد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کردستان شهری

- غلامرضا تاجبخش استاد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

- مرتضی کرمی استاد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

- رضامراد صحرائی استاد رشته زبان‌شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبایی

- شهریار کابلی استاد رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

- قاسم برید لقمانی استاد رشته ریاضی کاربردی دانشگاه یزد

- الهه کوثری استاد رشته شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- احمد کرمانپور استاد رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

- عبدالرحمن رازانی استاد رشته ریاضی محض دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

- یعقوب فتحی‌پور استاد رشته حشره‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

- محمد فتحیان بروجنی استاد رشته مهندسی صنایع سیستم و بهرموری دانشگاه علم و صنعت ایران

- حسن مروتی استاد رشته بافت‌شناسی دانشگاه تهران

- سید ابوالقاسم محمدی استاد رشته اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

- صمد سامانیان استاد رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر ایران

- محمد ربانی خوراسگانی استاد رشته میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان

- حسین سلیمی استاد رشته روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی «ره»

- یعقوب فتح‌اللهی ننه‌کران استاد رشته فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس

- شهرام جدید استاد رشته مهندسی برق سیستم خبره در قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

- مهدی بهزاد استاد رشته مهندسی مکانیک جامدات دانشگاه صنعتی شریف

- مجتبی صدیقی استاد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- سید علیرضا طباطبائی‌نژاد استاد رشته مهندسی نفت مخازن دانشگاه صنعتی سهند

- سید محمد روضاتی استاد رشته فیزیک مواد دانشگاه گیلان

- قاسم حبیب‌آگهی استاد رشته مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

- الهه کولائی استاد رشته مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

- سیدعلی مصطفوی استاد رشته شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

- مقصود فراستخواه استاد رشته آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

- ایرج محمودزاده کنی استاد رشته مهندسی راه و ساختمان دانشگاه تهران

- مجتبی شریعتی نیاسر استاد رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران