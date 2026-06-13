دو عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد نمونه کشوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجتبی صدیقی استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از پژوهشگران پراستناد کشور، با بیش از ۲۰۰ مقاله علمی، ثبت ۵ اختراع و تألیف ۴کتاب تخصصی، از چهره‌های برجسته حوزه مهندسی مکانیک و آموزش عالی و به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد.

صدیقی، استاد تمام پایه ۵۴ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه منچستر انگلستان است و از سال ۲۰۲۱ میلادی در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون ۲۰۶ مقاله علمی ـ پژوهشی داخلی و خارجی و ۱۶۱ مقاله در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی منتشر کرده است. همچنین اجرای ۵ طرح پژوهشی، شامل ۴ قرارداد صنعتی، در کارنامه علمی وی به ثبت رسیده است.

وی تاکنون ۴ کتاب تخصصی با عناوین «مقدمه‌ای بر تئوری ورق و پوسته»، «سازه‌های مرکب (مکانیک مواد و طراحی)»، «ضربه پرنده» به زبان انگلیسی و «راهنمای کاربردی نرم‌افزار LS-Dyna» تألیف کرده است.

راهنمایی ۹۰ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و ۱۶ رساله دکتری از دیگر فعالیت‌های آموزشی این استاد دانشگاه است. همچنین شاخص اچ (H-index) وی در گوگل اسکالر به ۴۷ و تعداد ارجاعات به مقالات ایشان به ۷۷۹۳ رسیده است.

صدیقی در حوزه نوآوری و فناوری نیز موفق به ثبت ۵ اختراع شده و در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، مسئولیت‌های متعددی را در حوزه مدیریت آموزش عالی بر عهده داشته است.

از جمله سوابق مدیریتی وی می‌توان به معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیرکلی بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، مدیرکلی دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاونت دانشجویی وزارت علوم، معاونت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت وزیر علوم و ریاست سازمان امور دانشجویان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ اشاره کرد.

وی هم‌اکنون ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر را بر عهده دارد.

عضویت در هیئت‌های امنای دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی سهند، هنر اسلامی تبریز، خوارزمی در گذشته، ریاست و عضویت در کمیسیون‌های دائمی هیات‌های امنای چندین دانشگاه کشور در حال حاضر و همچنین عضویت در هیات مدیره انجمن مهندسان مکانیک ایران در چهار دوره، از دیگر سوابق علمی و اجرایی این استاد نمونه کشوری است.

الهه کوثری، استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با بیش از ۴۰۰ اثر علمی بین‌المللی، ثبت ۱۰ اختراع و تربیت بیش از ۱۳۶ دانشجوی تحصیلات تکمیلی، به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد.

کوثری، استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از سال ۲۰۰۹ به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درآمده است. وی مدرک دکتری تخصصی خود را در سال ۲۰۰۸ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد و طی سال‌های فعالیت علمی خود، کارنامه‌ای برجسته در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به ثبت رسانده است.

وی در طول دوران فعالیت دانشگاهی خود مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها می‌توان به معاونت پژوهشی دانشکده شیمی و عضویت در کمیته علمی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ اشاره کرد. عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه و حضور در کمیته‌های تخصصی ارتقای اعضای هیئت علمی از دیگر سوابق اجرایی این استاد دانشگاه است.

استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم‌اکنون به عنوان ویراستار در دو نشریه معتبر بین‌المللی وابسته به انتشارات اسپرینگر فعالیت می‌کند و در کمیته‌های علمی، پنل‌های داوری و هیئت‌های تحریریه بسیاری از مجلات بین‌المللی نقش فعالی دارد. وی همکاری‌های علمی و پژوهشی گسترده‌ای نیز با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی معتبر در کشورهای مختلف برقرار کرده است.

کارنامه علمی این استاد دانشگاه مشتمل بر بیش از ۴۰۰ اثر علمی در سطح بین‌المللی است که شامل مقالات پژوهشی، مقالات مروری، مقالات ارائه‌شده در کنفرانس‌های بین‌المللی، فصل‌های کتاب دعوت‌شده، کتاب‌های تألیفی و مشارکت در تدوین دانشنامه‌های تخصصی می‌شود.

ثبت ۱۰ اختراع و مشارکت در اجرای چندین طرح صنعتی نیز از دیگر دستاوردهای پژوهشی دکتر کوثری به شمار می‌رود. همچنین راهنمایی و تربیت بیش از ۱۳۶ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری، بخشی از فعالیت‌های علمی و آموزشی وی را تشکیل می‌دهد.

این فعالیت‌ها موجب شده است که دکتر کوثری در سال‌های متوالی عنوان «پژوهشگر برتر» را کسب کند و جوایز متعددی در حوزه پژوهش دریافت کند.

حوزه‌های اصلی فعالیت پژوهشی

این استاد دانشگاه شامل مایعات یونی، گرافن، اکسید گرافن و نانومواد پایدار با کاربرد در ابرخازن‌ها، باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مرتبط با محیط زیست است. پژوهش‌های وی همچنین بر توسعه سیستم‌های جایگزین تولید برق و کاربرد نانومواد در حوزه انرژی متمرکز است.

کوثری در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات و فناوری‌های انرژی آغاز کرده و نتایج این پژوهش‌ها را در قالب مقالات علمی متعدد منتشر کرده است.