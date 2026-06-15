فیلم بعدی جین کمپیون یک موزیکال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جین کمپیون، ۷۲ ساله که ریاست هیئت داوران جشنواره فیلم تائورمینا امسال را بر عهده دارد، معمولاً از مطبوعات دوری می‌کند. وی در چند سال اخیر از کارگردانی هم فاصله گرفته بود، اما به نظر می‌رسد که پروژه بعدی او در حال شروع شدن باشد.

کمپیون به ورایتی گفته در حال کار روی یک فیلم جدید است و این اولین موزیکال او و تغییری بزرگ برایش خواهد بود.

این کارگردان که نخستین زن برنده نخل طلای کن است، از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این پروژه که همچنان محرمانه است، خودداری کرد.

کمپیون که پس از فیلم «ستاره فروزان» که سال ۲۰۰۹ اکران شد، ۱۲ سال به ساخت فیلم کوتاه و مستند پرداخت و فیلم تحسین‌شده و برنده اسکار «قدرت سگ» را سال ۲۰۲۱ کارگردانی کرد، پس از آن به این نتیجه رسیده بود که پس از اتمام فیلمسازی روی یک پروژه شخصی تمرکز کند: ساخت یک مدرسه موقت برای فیلمسازان مشتاق در زادگاهش نیوزیلند.

اما از آن زمان اوضاع تغییر کرده و کمپیون به تازگی اعتراف کرد که موفقیت فیلم «قدرت سگ» به او نوعی اختیار تام داده که او قصد استفاده از آن را دارد و با همکاری دوباره با نتفلیکس، فیلم دیگری می‌سازد.

کمپیون کارگردان فیلم «پیانو»، یکی از فیلم‌های منحصر به فرد دهه ۱۹۹۰ است که او را به نخستین فیلمساز زن برنده نخل طلای کن بدل کرد. این فیلم هنوز بهترین فیلمی است که او ساخته است.

این نیوزیلندی در جشنواره فیلم تائورمینا با ستاره فیلم «پیانو» یعنی هالی هانتر همراه شده و به همین دلیل بخش بزرگی از وقت خود را در سیسیل به بازنگری درام مهم خود «پیانو» محصول ۱۹۹۳ اختصاص داد که فیلمی درباره یک زن لال و دخترش که در نیوزیلند تبعید شده‌اند، بود. این فیلم با کمک بازاریابی هاروی واینستین از یک درام هنری کوچک به یک پدیده بزرگ جهانی در گیشه بدل شد و در حالی که با بودجه ۷ میلیون دلاری ساخته شده بود موفق شد تا فروشی ۱۴۰.۲ میلیون دلاری را به ثبت برساند.

کمپیون در این مورد گفت: واینستین کارهای وحشتناکی انجام داد، اما او همچنین کارهای بزرگی برای هنر و جذب مخاطب انجام داد و در این راه جسور بود. او عاشق فیلم بود و باید اعتراف کنم، استراتژی بازاریابی دیدگاه او بود.

این فیلم در نهایت سه جایزه اسکار، از جمله بهترین فیلمنامه اصلی برای کمپیون، را از آن خود کرد.

وی همچنین یادآوری کرد که در حال حاضر با مدرسه فیلمسازی موقت خود در ولینگتون با نام «موج در اقیانوس»، که بخشی از بودجه آن توسط نتفلیکس تأمین می‌شود، حسابی مشغول است.

کمپیون از دهه ۸۰ به کارگردانی روی آورد و از دیگر تحسین‌شده‌ترین آثار او «فرشته‌ای سر میز من»، «شیرین» و «تصویر یک بانو» هستند.

جشنواره فیلم تائورمینا که جشنواره فیلم‌های تاریخی ایتالیایی است، سال ۱۹۵۵ با عنوان جشنواره بین‌المللی نقد و بررسی فیلم مسینا و تائور مینا آغاز به کار کرد. این جشنواره امسال هفتاد و دومین دوره خود را از چهارشنبه ۱۰ ژوئن شروع کرده و یکشنبه به کار خود خاتمه داد.