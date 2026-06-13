سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که به طور عمده با وجه نقد یا شبه‌نقد - از جمله طلا و فلزات گرانبها به‌عنوان ابزار پرداخت - سروکار دارند، از نظر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گروه حرفه‌های پرخطر طبقه‌بندی می‌شوند. به همین دلیل مجموعه‌ای از تکالیف قانونی و الزامات نظارتی برای این گروه در «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» پیش‌بینی شده است.

بر اساس این مقررات، خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات همچنین سکوهای معاملاتی آن‌ها، مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشی‌های فیزیکی هستند و در آیین‌نامه، استثنایی برای آن‌ها لحاظ نشده است.

بنابراین تمام سکوهای برخط فروش طلا، نقره و مسکوکات موظفند تمام الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را به‌ویژه در معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر، رعایت کنند.

از جمله این الزامات می‌توان به شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنش‌ها و ارسال گزارش‌ معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.

با توجه به ریسک‌های قابل‌توجه پولشویی در معاملات طلا، وزارت صمت مطابق قانون مبارزه با پولشویی وظیفه دارد بر فعالیت فروشندگان و سکوهای معاملاتی طلا «نظارت دقیق و فعال» داشته باشد و ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش را به‌طور ویژه کنترل کند.

اشخاصی که بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به خرید و فروش طلا کنند، حسب مورد مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند و مراجع ذی‌ربط موظف به برخورد قاطع با آنان هستند؛ زیرا این رفتار، علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، زمینه سوءاستفاده برای پولشویی و سایر جرایم مالی را فراهم می‌کند.

همچنین هیات‌وزیران در آبان ماه سال گذشته، به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب و ابلاغ کرد.

مطابق این تصویب‌نامه تمام فعالان مجاز در حوزه معاملات برخط طلا و نقره موظف‌اند زیر نظر «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.