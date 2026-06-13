جزئیات حمل و نقل دانش آموزی در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عاطفه سادات مدبر نژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در گفت و گو با خبرنگار این مرکز، اظهار کرد: امور مربوط به حمل و نقل دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مطابق با آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مصوب هیئت وزیران در شهریورماه ۱۴۰۲ است.

وی افزود: برابر با ماده ۲۴ آئین نامه مذکور هرگونه دخالت مدیران مدارس یا سایر مسئولین و عوامل مدرسه یا ادارات آموزش و پرورش در حوزه حمل و نقل خارج از موارد تعیین شده در آئین نامه و انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و مجموعه های تابعه با پیمانکاران ممنوع است.

مدبرنژاد تصریح کرد:شهرداری ها و دهیاری هابعنوان مرجع صدور مجوز فعالیت، اموری چون صدور گواهی صلاحیت برای متقاضیان حمل و نقل دانش آموزی، اخذ مصوبه بهای خدمات حمل و نقل از شورای شهر و روستا، بررسی عملکرد پیمانکاران ، برآورد ناوگان مورد نیاز ، بررسی قراردادها، رسیدگی به گزارش تخلفات رانندگان و پیمانکاران و ... را بر عهده دارند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان گفت:برابر با ماده ۲۵ آئین نامه نظارت عالیه بر خدمات ارائه شده در حمل و نقل دانش آموزی در شهرستان ها بر عهده شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و در مرکز استان بر عهده شورای هماهنگی ترافیک استان می باشد که در جلسات مربوط به سرویس حمل و نقل دانش آموزان نمایندگان آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان نیز حضور خواهند داشت.

مدبر نژاد در ادامه افزود: بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه و همچنین اعلام مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، اولیای دانش آموزانی که می خواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی استفاده نمایند، از روز ۲۲خردادماه به مدت یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی(سپند) که توسط اتحادیه های تابعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور به آدرس https://irtusepand.ir طراحی و فعالیت می نماید، ثبت کنند.

وی در پایان تأکید کرد : مدیران مدارس موظفند آدرس سامانه را جهت ثبت درخواست به اطلاع اولیای مدرسه خود برسانند.