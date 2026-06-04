مراسم سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد در استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با یوم‌الله ۱۵ خرداد مراسم‌ ویژه گرامیداشت این روز بزرگ برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره به‌ اهمیت ۱۵ خردادماه و تاکید امامین انقلاب اسلامی بر لزوم زنده نگه‌داشتن این حماسه بزرگ گفت: ۱۵ خرداد هویت دینی و انقلابی نهضت اسلامی ایران است و بیانگر ولایتمداری ملت ایران و پیروی از مرجعیت شیعه است.

محمودی افزود: در پی دستگیری امام راحل مردم قم، تهران و برخی شهرستان های کشور قیام کرده و به دفاع از امام بزرگوار پرداختند، ولی آنچه که در دیار شهدای ۱۵ خرداد و دشت ورامین اتفاق افتاد حرکتی غرور آفرین و بی نظیر بود که ریشه در حرکت محرم و عاشورا داشت.

وی اضافه کرد: شهادت کفن پوشان دشت ورامین که که برای آزادی امام با پای پیاده بسوی تهران حرکت کردند سند افتخار و دینداری این منطقه شد.

رئیس ستاد ۱۵ خرداد از برنامه ریزی مناسب جهت بزرگداشت ۱۵ خرداد خبر داد و گفت: راهپیمایی یوم الله ۱۵ خرداد روز جمعه در ورامین ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین علیه السلام به سوی میدان امام خمینی رحمت‌الله‌علیه و در پیشوا از میدان شهید چمران به سوی حرم مطهر حضرت امام زاده جعفر علیه السلام برگزار خواهد شد.

وی افزود: یادمان شهدای ۱۵ خرداد در مقتل شهدا در باقرآباد گلباران شده و نماز جمعه جواد آباد نیز در محمد آباد عربها برگزار خواهد شد و ضمن برگزاری تجمع در روستای جعفر آباد ، در روز جمعه به مناسبت۱۴ و ۱۵ خرداد نماز جمعه تهران در حرم مطهر امام راحل برگزار می‌شود و جمعی از کفن پوشان ورامین در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام محمودی گفت: مراسم گلباران مزار شهدای ۱۵ خرداد ساعت ۱۸ جمعه ۱۵ خرداد در ابتدای جاده خاوران در تهران برگزار شده و اجتماع میدانی مردم منطقه همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای پانزدهم خرداد برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: تبیین حماسه ۱۵ خرداد در نماز های جمعه استان ،تجلیل از خانواده های شهدای ۱۵ خرداد و زنگ ۱۵ خرداد ، عیادت از بیماران بیمارستان ۱۵ خرداد، برگزاری نمایشگاه اسناد ۱۵ خرداد و تبیین این مهم در تجمعات شبانه میدانی از دیگر برنامه‌های ‌ویژه ۱۵ خرداد است.