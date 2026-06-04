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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

مراسم سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد در استان تهران برگزار می شود

مراسم سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد در استان تهران برگزار می شود

ورامین-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران از برگزاری مراسم سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد در شهرستان های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با یوم‌الله ۱۵ خرداد مراسم‌ ویژه گرامیداشت این روز بزرگ برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره به‌ اهمیت ۱۵ خردادماه و تاکید امامین انقلاب اسلامی بر لزوم زنده نگه‌داشتن این حماسه بزرگ گفت: ۱۵ خرداد هویت دینی و انقلابی نهضت اسلامی ایران است و بیانگر ولایتمداری ملت ایران و پیروی از مرجعیت شیعه است.

محمودی افزود: در پی دستگیری امام راحل مردم قم، تهران و برخی شهرستان های کشور قیام کرده و به دفاع از امام بزرگوار پرداختند، ولی آنچه که در دیار شهدای ۱۵ خرداد و دشت ورامین اتفاق افتاد حرکتی غرور آفرین و بی نظیر بود که ریشه در حرکت محرم و عاشورا داشت.

وی اضافه کرد: شهادت کفن پوشان دشت ورامین که که برای آزادی امام با پای پیاده بسوی تهران حرکت کردند سند افتخار و دینداری این منطقه شد.

رئیس ستاد ۱۵ خرداد از برنامه ریزی مناسب جهت بزرگداشت ۱۵ خرداد خبر داد و گفت: راهپیمایی یوم الله ۱۵ خرداد روز جمعه در ورامین ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین علیه السلام به سوی میدان امام خمینی رحمت‌الله‌علیه و در پیشوا از میدان شهید چمران به سوی حرم مطهر حضرت امام زاده جعفر علیه السلام برگزار خواهد شد.

وی افزود: یادمان شهدای ۱۵ خرداد در مقتل شهدا در باقرآباد گلباران شده و نماز جمعه جواد آباد نیز در محمد آباد عربها برگزار خواهد شد و ضمن برگزاری تجمع در روستای جعفر آباد ، در روز جمعه به مناسبت۱۴ و ۱۵ خرداد نماز جمعه تهران در حرم مطهر امام راحل برگزار می‌شود و جمعی از کفن پوشان ورامین در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام محمودی گفت: مراسم گلباران مزار شهدای ۱۵ خرداد ساعت ۱۸ جمعه ۱۵ خرداد در ابتدای جاده خاوران در تهران برگزار شده و اجتماع میدانی مردم منطقه همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای پانزدهم خرداد برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: تبیین حماسه ۱۵ خرداد در نماز های جمعه استان ،تجلیل از خانواده های شهدای ۱۵ خرداد و زنگ ۱۵ خرداد ، عیادت از بیماران بیمارستان ۱۵ خرداد، برگزاری نمایشگاه اسناد ۱۵ خرداد و تبیین این مهم در تجمعات شبانه میدانی از دیگر برنامه‌های ‌ویژه ۱۵ خرداد است.

کد مطلب 6850012

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