به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با روزنامه «آ اس» اسپانیا، وضعیت کشور را ۱۰۰ روز پس از آغاز جنگ بررسی کرده و بار دیگر خواستار آن شده است که هواداران و خانواده‌های بازیکنان تیم ملی ایران بتوانند در جام‌جهانی حضور یابند.

متن گفت‌وگوی سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با روزنامه «آ اس» اسپانیا، به این شرح است:

«سیدرضا صالحی‌امیری، سیاستمدار و وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران از سال ۲۰۲۴، که پیش‌تر از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ ریاست کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است، از شرایطی که دولت ترامپ برای حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ایجاد کرده، به‌شدت ناراضی است. او که از چهره‌های تأثیرگذار دولت محسوب می‌شود، طی روزهای اخیر برای شرکت در نشست‌های بین‌المللی در تولدو و همچنین دیدارهایی در مادرید حضور داشته و در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا، همراه با رضا زبیب، سفیر ایران، با روزنامه «آ اس» گفت‌وگو کرده است.

می‌خواستم درباره آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، سؤال کنم. حال ایشان چگونه است؟

رهبر معظم انقلاب مطابق قانون اساسی و توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده‌اند. ایشان با شجاعت و حکمت کامل مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهند و در سلامت کامل به سر می‌برند. مایلم از طریق روزنامه شما، سلام گرم دولت و ملت ایران را به مردم اسپانیا برسانم. همچنین از همه جامعه اسپانیا، از آن وجدان بیدار که نامش اسپانیاست، قدردانی کنم؛ زیرا در برابر جنگ تجاوزکارانه و ظالمانه علیه ملت ما موضع گرفت.

ایران اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟

پس از بیش از صد روز جنگ علیه ایران، دشمنان ما در باتلاق گرفتار شده‌اند، در حالی که ملت ما همچنان با عزت ایستاده است. مردم ایران و نیروهای مسلح کشور در جایگاه عزت قرار دارند. اما یک نکته را باید بگویم؛ ملت و مردم ما تصمیم گرفته‌اند در برابر این زورگویی مقاومت کنند.

آیا واقعیت ایران در غرب به‌درستی روایت می‌شود؟

بسیاری از رسانه‌ها تصویر واقعی ایران را ارائه نمی‌کنند. در ایران، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان زیر یک چتر مشترک زندگی می‌کنند.

تهران امروز چگونه شهری است؟

تهران امروز با تهران دیروز بسیار متفاوت است. همان‌طور که شهرهای اسپانیا امروز زیباتر از گذشته شده‌اند، تهران نیز زیباتر شده است. تصور کنید مدیریت شهری با ۱۵ میلیون نفر جمعیت در محدوده‌ای جغرافیایی نسبتا محدود چه معنایی دارد. ما درباره شهری صحبت می‌کنیم که حدود ۴ میلیون خودرو و تقریبا دو برابر این تعداد موتورسیکلت در آن تردد می‌کند. در کنار این مسائل، توسعه فضای سبز و تأمین امنیت نیز از جمله وظایف مهم مدیریت شهری است.

یکی از پروژه‌های اخیر شما، ایستگاه متروی حضرت مریم بود.

تأسف‌آور است که رسانه‌های آمریکایی و بسیاری از رسانه‌های غربی هنگام معرفی ایران، واقعیت‌ها را آن‌گونه که هستند بازتاب نمی‌دهند. در کشور من، ایران، اقلیت‌های دینی بر اساس شمار پیروان خود حضور دارند؛ از جمله مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. اما همه آنان زیر یک چتر به نام ایران زندگی می‌کنند. ما با مسیحیان سراسر جهان ریشه‌های مشترک فراوانی داریم. شخصاً به‌عنوان وزیر، و همچنین سایر وزرا و حتی رئیس‌جمهور، هر زمان به شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان و شیراز سفر می‌کنیم، تلاش داریم از کلیساها و کنیسه‌ها نیز بازدید کنیم. ما حتی کلیسای سنت استپانوس را نیز در فهرست آثار ثبت‌شده در یونسکو به ثبت رسانده‌ایم.

شما از دنیای ورزش آمده‌اید. ورزش امروز چه جایگاهی در ایران دارد؟

حوزه تخصصی من در دانشگاه مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی بوده است. تاکنون ۱۷ کتاب و بیش از ۱۰۰ مقاله منتشر کرده‌ام. به همین دلیل نگاه من به ورزش همواره نگاهی فرهنگی و اجتماعی بوده است. ورزش عاملی برای نشاط اجتماعی است، زیرا انرژی‌های جامعه را آزاد می‌کند. امروز ورزش به یک ضرورت در جامعه ایران تبدیل شده است. بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران از طریق تلویزیون به‌طور مستمر رقابت‌های بین‌المللی را دنبال می‌کنند.

برای نمونه، زمانی که تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی صعود می‌کند، خیابان‌های ایران مملو از جوانان می‌شود. همین حالا نیز میلیون‌ها ایرانی مسابقات جام جهانی فوتبال را از طریق تلویزیون دنبال می‌کنند. اما در کنار این، خبر تلخی نیز وجود دارد. دشمنان حتی مراکز ورزشی ما و ورزشگاه‌ها را هدف قرار دادند. در یک حمله به یک مرکز ورزشی در شهر لامرد، بیش از ۴۰ نفر که در آنجا حضور داشتند به شهادت رسیدند که بیشتر آنان دختران جوانی بودند که در یک رقابت والیبال شرکت داشتند. در تهران نیز ورزشگاه آزادی هدف قرار گرفت و یک سالن ۱۲ هزار نفری به‌طور کامل تخریب شد. دشمنان ما هیچ‌گونه پایبندی به قوانین بین‌المللی ندارند. من از شما به‌عنوان نماینده یک رسانه مهم می‌خواهم این سؤال را با افکار عمومی اسپانیا مطرح کنید: ورزشگاه‌های ما، جوانان ما و نوجوانان ما چه گناهی داشتند که هدف جنایت قرار گرفتند و بمباران شدند؟

(وزیر در طول گفت‌وگو نشان سینه‌ای بر لباس خود دارد که عدد ۱۶۸ و تصویری از یک کوله‌پشتی خون‌آلود را نشان می‌دهد؛ نمادی برای دختران کشته‌شده در مدرسه میناب.)

گفتید زمانی که ایران به جام جهانی صعود کرد، خیابان‌ها پر از جمعیت شد، اما متأسفانه هواداران نمی‌توانند برای تماشای تیم ملی به آمریکا سفر کنند.

این سؤال را باید مستقیما از دولت ایالات متحده پرسید که چرا ویزا صادر نمی‌کند. چرا به این همه انسانی که علاقه‌مند به تماشای مسابقات تیم ملی ایران هستند، ویزا نمی‌دهند؟ ما مجبور شدیم تلاش بسیار گسترده‌ای انجام دهیم تا حتی برای خود بازیکنان نیز ویزا صادر شود؛ هم از طریق وزارت امور خارجه حتی با استفاده از ظرفیت فیفا. این موضوع نشان می‌دهد که جهان امروز بیش از آنکه بر مبنای قانون اداره شود، بر اساس قانون قدرت اداره می‌شود.

اگر اکنون بتوانیم به ایران سفر کنیم، با چه کشوری روبه‌رو خواهیم شد؟ چه چیزهایی را نباید از دست بدهیم؟

سؤال بسیار خوبی است. ایران سرزمین رازهاست. اگر به ایران بیایید، تلاش می‌کنم همه ابعاد ایران را به شما معرفی کنم؛ فرهنگ، تمدن، هنر، طبیعت و مردم آن را. می‌دانید ما چه تعداد اثر تاریخی در کشور داریم؟ یک میلیون اثر. ما میراث تمدن‌های گوناگون را در خود جای داده‌ایم؛ از امپراتوری هخامنشی گرفته تا اصفهان و شکوه دوره صفوی و همچنین در غرب کشور، کرمانشاه و آثار برجای‌مانده از امپراتوری ساسانی. همه این تمدن‌ها آثار و یادمان‌های فراوانی از خود به‌جا گذاشته‌اند که ارزش بازدید دارند. در تهران نیز موزه‌های متعددی وجود دارد؛ از جمله موزه ملی ایران و مجموعه‌ای از موزه‌های باستان‌شناسی که برای آشنایی با تاریخ و تمدن ایران بسیار جذاب و ارزشمند هستند.