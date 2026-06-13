سومین دیوارنگاره بزرگ کشور در قم اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جوادیان با اشاره به نصب و اکران سومین دیوارنگاره بزرگ کشور در شهر مقدس قم، اظهار کرد: این دیوارنگاره با مساحت حدود ۸۰۰ مترمربع و ابعاد دقیق ۴۲.۵ در ۱۹ متر، پس از دیوارنگاره‌های میدان انقلاب و میدان ولیعصر(عج) تهران، به عنوان سومین دیوارنگاره بزرگ کشور به بهره‌برداری رسیده است.



وی افزود: طراحی سازه این دیوارنگاره توسط کارشناسان شهرداری کلانشهر قم انجام شده و عملیات نصب آن نیز توسط چهار اکیپ فنی طی مدت دو هفته و با استفاده از بهترین و مقاوم‌ترین متریال اجرا شده است.



مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم با اشاره به موقعیت راهبردی این سازه بیان کرد: این دیوارنگاره در یکی از مهم‌ترین نقاط استراتژیک و پرتردد شهر، یعنی چهارراه انقلاب اسلامی (تقاطع خیابان انقلاب و عمار یاسر) و در مجاورت مسیر تردد زائران داخلی و خارجی نصب شده است.



جوادیان عنوان کرد: اثر هنری اکران‌شده بر روی این دیوارنگاره با عنوان «لبیک یا حسین(ع)» توسط کانون هنر شیعی و استاد مسعود نجابتی، از هنرمندان برجسته و متعهد کشور، طراحی شده است. در این اثر از نام مبارک ۲۴۵ نفر از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، جهان اسلام و علمای بزرگ شیعه با بهره‌گیری از گرافیک و فونتی فاخر و هنرمندانه استفاده شده است.



وی ادامه داد: نخستین طرح این دیوارنگاره همزمان با آغاز ماه محرم، در بامداد روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ توسط چهار اکیپ فنی و عملیاتی و با حضور میدانی عوامل اجرایی نصب و اکران شد.



مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم همچنین یادآور شد: پیش از اجرای این پروژه، ۶ دیوارنگاره شهری دیگر با ابعاد کوچک‌تر در مناطق هشت‌گانه شهر قم طراحی، ساخته و اکران شده بود که هم‌اکنون نیز در معرض دید شهروندان قرار دارد.



جوادیان در پایان تأکید کرد: با توجه به تعداد و گستره دیوارنگاره‌های شهری اجراشده، می‌توان با اطمینان گفت که شهر مقدس قم در حال حاضر از نظر تعداد دیوارنگاره‌های شهری، جایگاه ویژه‌ای در کشور داشته و در زمره شهرهای پیشرو در این حوزه قرار گرفته است.