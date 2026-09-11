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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) موقتا تغییر نمی‌کند؛ آغاز ایمن‌سازی

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) موقتا تغییر نمی‌کند؛ آغاز ایمن‌سازی

به‌دلیل انجام عملیات ایمن‌سازی، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) موقتا با اثر جدید جایگزین نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) در ماه‌های پیش‌رو به دلیل انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی، به‌صورت موقت با اثر جدید جایگزین نخواهد شد و پس از پایان این عملیات، با دیوارنگاره‌ای تازه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این سازه از بهمن‌ سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و طی این سال‌ها، به یکی از شناخته‌شده‌ترین و بزرگ‌ترین دیوارنگاره‌های ایران تبدیل شده است.

این دیوارنگاره از زمان آغاز فعالیت تاکنون، میزبان آثار متعددی با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، ملی و مناسبتی بوده و پس از پایان عملیات تعمیر و بهسازی، بار دیگر با اثر جدید در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6943799

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