به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) در ماههای پیشرو به دلیل انجام عملیات تعمیر و ایمنسازی، بهصورت موقت با اثر جدید جایگزین نخواهد شد و پس از پایان این عملیات، با دیوارنگارهای تازه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این سازه از بهمن سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و طی این سالها، به یکی از شناختهشدهترین و بزرگترین دیوارنگارههای ایران تبدیل شده است.
این دیوارنگاره از زمان آغاز فعالیت تاکنون، میزبان آثار متعددی با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، ملی و مناسبتی بوده و پس از پایان عملیات تعمیر و بهسازی، بار دیگر با اثر جدید در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.
نظر شما