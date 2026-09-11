به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) در ماه‌های پیش‌رو به دلیل انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی، به‌صورت موقت با اثر جدید جایگزین نخواهد شد و پس از پایان این عملیات، با دیوارنگاره‌ای تازه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این سازه از بهمن‌ سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و طی این سال‌ها، به یکی از شناخته‌شده‌ترین و بزرگ‌ترین دیوارنگاره‌های ایران تبدیل شده است.

این دیوارنگاره از زمان آغاز فعالیت تاکنون، میزبان آثار متعددی با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، ملی و مناسبتی بوده و پس از پایان عملیات تعمیر و بهسازی، بار دیگر با اثر جدید در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.