مدیرعاملی همزمان در چند شرکت ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای مقابله با ایجاد شرکتهای صوری و کاغذی و همچنین ارتقای سلامت و شفافیت فضای کسبوکار، با تشریح اقدامات انجام شده در این حوزه اظهار کرد: رویکرد جدید سازمان ثبت مبتنی بر پیشگیری هوشمند است.
وی افزود: در این رویکرد، به جای برخوردهای پسینی، با اتصال سامانه ثبت شرکتها به پایگاه اطلاعاتی حاکمیتی، امکان اعتبارسنجی برخط هویت اشخاص، بررسی سوابق مدیریتی و کنترل همزمان چندین شاخص ریسک فراهم شده است.
قویدل ادامه داد: همچنین با دادهکاوی مستمر و تحلیل الگوهای رفتاری، شناسایی شرکتهای مشکوک به صورت سیستمی انجام میشود که این اقدامات عملاً فضای سوءاستفاده را به شدت محدود کرده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با مدیران صوری و جلوگیری از حضور همزمان یک فرد در سمتهای مدیریتی متعدد گفت: در این زمینه محدودیتهای گستردهای در سامانه اعمال شده است؛ به گونهای که سامانه اجازه حضور یک شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل در بیش از یک شرکت نمیدهد.
وی افزود: همچنین با برقراری ارتباط الکترونیکی با پایگاه اطلاعات کارکنان دولت، عضویت کارکنان دولت در سمت مدیرعاملی شرکتها که مطابق مقررات ممنوع است، به صورت سیستمی شناسایی میشود و با توجه به قانون منع تصدی بیش از یک شغل، محدودیتهای لازم اعمال خواهد شد.
قویدل در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سوءاستفاده از اشخاص به عنوان سمتدار در شرکتها و مؤسسات، بار دیگر بر اجرای سامانههای هوشمند و کنترلهای الکترونیکی تأکید کرد و گفت: این اقدامات به صورت شفاف و دقیق در سامانهها پیشبینی شده و نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات احتمالی ایفا میکند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری به یکی از چالشهای مهم فعالان اقتصادی در فرآیند ثبت شرکتها، یعنی انتخاب نام شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری، اشاره کرد و گفت: انتخاب نام همواره یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی در حوزه ثبت شرکتها و مؤسسات بوده است.
وی افزود: خوشبختانه با هوشمندسازی سامانههای ثبت شرکتها، فرآیند انتخاب نام به میزان قابل توجهی تسهیل شده است. متقاضیان میتوانند نامهای مورد نظر خود را به ترتیب اولویت در سامانه ثبت کنند و سامانه به صورت خودکار و بدون دخالت کارشناس، نامهای مشابه یا نامهای غیرفارسی را شناسایی و نتیجه را به متقاضی اعلام میکند.
قویدل تصریح کرد: سامانه همچنین این امکان را فراهم کرده است که بر اساس واژگان وارد شده توسط متقاضی، نامهای مشابه و پیشنهادی نیز ارائه شود تا فعال اقتصادی بتواند با انتخاب یکی از گزینههای پیشنهادی، درخواست خود را برای بررسی نهایی به کارشناس مربوطه ارسال کند.
وی خاطرنشان کرد: این روند موجب شده است احتمال تأیید نام توسط اداره تعیین نام ثبت شرکتها به شکل قابل توجهی افزایش یابد و در نتیجه فرآیند تأسیس شرکتها با سرعت بیشتری انجام شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تأکید کرد: هوشمندسازی فرآیندها علاوه بر تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، موجب کاهش مراجعات حضوری به اداره کل ثبت شرکتها و واحدهای ثبت شرکتها در سراسر کشور شده و نقش مهمی در تسریع ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مراجعان ایفا کرده است.
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