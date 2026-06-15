اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اسناد لازمالاجرا، اظهار کرد: سند لازمالاجرا سندی رسمی یا عادی است که بدون نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه، امکان صدور اجراییه و اجرای مفاد آن وجود دارد.
وی افزود: اسناد رسمی لازمالاجرا شامل اسناد رهنی، اجاره، تعهد و سایر اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند. همچنین مهریه مندرج در اسناد ازدواج و طلاق نیز از جمله مواردی است که قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت را دارد.
به گفته وی، چک و برخی قراردادهای بانکی نیز در زمره اسناد عادی لازمالاجرا قرار میگیرند.
قویدل درباره نحوه اجرای این اسناد توضیح داد: نخستین گام برای اجرای سند لازمالاجرا، درخواست صدور اجراییه است. در مورد اسناد رسمی، این درخواست باید از طریق دفترخانهای که سند در آن تنظیم شده و در خصوص مهریه و تعهدات ناشی از ازدواج و طلاق، از طریق دفتر ازدواج یا طلاق مربوطه ارائه شود. همچنین برای اسناد عادی لازمالاجرا، امکان مراجعه به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
وی ادامه داد: پس از درخواست ذینفع یا قائممقام قانونی وی، دفترخانه یا دفتر ازدواج و طلاق مکلف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اجراییه را صادر کند. اجراییه به صورت برخط برای واحد اجرای ثبت ارسال شده و عملیات اجرایی آغاز میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: صدور اجراییه صرفاً نسبت به تعهدات و دیون حالشدهای امکانپذیر است که بهصورت صریح و بدون ابهام در سند درج شده و اجرای آن نیز در صلاحیت ادارات ثبت باشد.
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