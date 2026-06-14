به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در نشست با نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد افزود: هدف اصلی، تبدیل شورای فرهنگ عمومی به یک قرارگاه هماهنگکننده و سیاستگذار فرهنگی است تا دستگاههای مختلف با همافزایی، مسائل اساسی فرهنگ عمومی را پیگیری و برای رفع آنها اقدام کنند، از این همین رو حضور شخص مدیران دستگاهها و فعال شدن کمیتههای تخصصی برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ عمومی موضوعی جدی است و همه اعضای شورا در قبال وضعیت فرهنگی جامعه مسوول هستند، تصریح کرد: نباید مشکلات فرهنگی را تنها متوجه دیگران دانست.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: اگر در حوزههایی مانند دینداری، رعایت هنجارهای اجتماعی، آسیبهای فرهنگی و مسائل اجتماعی با چالش مواجه هستیم، شوراهای فرهنگ عمومی نیز باید مسوولیت خود را در این خصوص بپذیرند و با تصمیمگیریهای کارشناسی برای رفع این مشکلات اقدام کنند.
آشنا با اشاره به آییننامه جدید شورای فرهنگ عمومی گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای این آییننامه، الزام حضور شخص مدیرکل دستگاهها در جلسههای شورای فرهنگ عمومی است و امکان اعزام نماینده یا معاون به جای مدیرکل وجود ندارد زیرا مصوبات شورا باید با مسوولیت مستقیم مدیران اجرایی همراه باشد.
وی همچنین از تشکیل پنج کمیته تخصصی زیرمجموعه شورای فرهنگ عمومی خبر داد و تصریح کرد: این کمیتهها با هدف انجام کارهای کارشناسی پیش از طرح موضوعات در صحن شورا شکل گرفتهاند تا تصمیمات شورا بر پایه بررسیهای تخصصی گرفته شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه مصوبات شورا از این پس از سوی استانداران ابلاغ میشود، اظهار داشت: این اقدام موجب افزایش ضمانت اجرایی مصوبههای شورای فرهنگ عمومی میشود و کمیتههای تخصصی نیز موظف هستند به صورت مستمر گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.
آشنا با تاکید بر تقویت دبیرخانه شوراهای فرهنگ عمومی تصریح کرد: قانون این امکان را فراهم کرده است که استانداران نیروهای لازم را برای فعالیت دبیرخانه شورا مامور کنند تا پیگیری مصوبهها و فعالیت کمیتهها به صورت مستمر انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی کشور را تشریح کرد و گفت: پس از بررسیهای کارشناسی، چهار محور اصلی شامل ارتقای دینداری نوجوانان، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی و مدیریت فرهنگی دفاع ملی به عنوان اولویتهای اصلی شورا تعیین شده است و برنامههای ملی بر اساس این محورها دنبال میشود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: استانها نیز متناسب با شرایط و نیاز خود میتوانند مسائل بومی را در کنار این اولویتها در دستور کار قرار دهند تا شوراها به جای پرداختن به موضوعات پراکنده، بر حل مسائل اصلی فرهنگی تمرکز کنند.
آشنا با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ صرفهجویی نیز گفت: فرهنگ استفاده صحیح از منابع و انرژی یک ضرورت دینی و اجتماعی است و شورای فرهنگ عمومی در همکاری با دستگاههای مرتبط، برنامههایی را برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه در دستور کار قرار داده است.
شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارد. براساس آییننامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا دارای ۳۳ عضو است و هر ۲ هفته یک بار، به صورت مستمر تشکیل جلسه میدهد.
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