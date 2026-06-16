خون شهدا عامل وحدت و جهش تازه ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی ظهر سه شنبه در جمع خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان لامرد، ضمن ابلاغ پیام رئیس‌جمهور و هیئت دولت، با اشاره به دو وجه اصلی جنگ گفت: جنگ دو بال داشت؛ از یک سو مظلومیت ملت ایران و قساوت‌هایی که بر مردم ما تحمیل شد و از سوی دیگر، حماسه‌آفرینی و رشادت‌هایی که ملت ایران در برابر این جنایت‌ها خلق کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در طول جنگ به ابتدایی‌ترین اصول انسانی و قواعد بین‌المللی پایبند نبود، افزود: از بمباران مدارس و شهادت دانش‌آموزان تا حمله به مراکز درمانی و اهداف غیرنظامی، همه نشان می‌دهد دشمن در برابر اراده ملت ایران به بن‌بست اخلاقی رسیده بود.

صالحی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با حذف فیزیکی فرماندهان، نخبگان و خانواده‌های آنان می‌تواند ساختار اجتماعی و نظامی کشور را دچار فروپاشی کرده و از طریق ایجاد هراس عمومی به اهداف خود دست یابد، اما از یک حقیقت بزرگ غافل بود؛ اینکه در فرهنگ ایران اسلامی، خون شهید نه عامل تضعیف، بلکه سرچشمه مقاومت، انسجام و وحدت ملی است.

وی با تأکید بر تاب‌آوری ملت ایران در سخت‌ترین شرایط خاطرنشان کرد: همان‌گونه که واقعه عاشورا و کربلا در طول تاریخ به فرصتی برای تثبیت اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) تبدیل شد، خون پاک شهدا نیز برای ایران اسلامی فرصتی تاریخی و نقطه آغاز جهشی تازه در مسیر پیشرفت و تعالی خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش هنر در روایت این حماسه‌ها گفت: رشادت‌ها و فداکاری‌های ملت ایران در نقاط مختلف کشور در حافظه تاریخی ملت ماندگار شده و این سرمایه ارزشمند فرهنگی، ضامن استمرار اقتدار و عزت ایران اسلامی خواهد بود.

لازم به ذکر است دیدار و گفت‌وگو با خانواده شهدای رمضان، رونمایی از کتاب «هلما؛ سادات راز استقامت» با محوریت زندگی شهیده هلما سادات احمدی‌زاده، رونمایی از پوستر تعزیه ملی «عاشوراییان» و بازدید از تنها سالن نمایش شهرستان لامرد که در جریان جنگ رمضان مورد اصابت ترکش‌های موشک‌های آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفته است، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستان لامرد بود.