افزایش سهم خراسان رضوی از بودجه ملی یک ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری صبح شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به غیبت هفت دستگاه اجرایی در این جلسه اظهار کرد: غیبت مسئولین این دستگاهها توجیهپذیر نبوده و باید علت آن به دبیرخانه اعلام شود. همچنین تخصیص بودجه این دستگاهها تا مشخص شدن علت غیبت آنها در این جلسه متوقف خواهد شد.
وی افزود: از همه مدیران و مجموعههای اجرایی استان که در سال گذشته با وجود همه محدودیتها و شرایط خاص کشور مسئولیتهای خود را دنبال کردند، قدردانی میکنم. همزمان با تدوین و نهایی شدن آمایش سرزمین کشور، مهمترین نقش و وظیفه ما در شرایط فعلی این است که جایگاه خراسان رضوی را در این سند بهدرستی تبیین و تثبیت کنیم.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: آمایش سرزمینی برای ۲۰ سال آینده کشور در حال تدوین است و تصمیماتی که امروز در این حوزه گرفته میشود، آثار و نتایج بلندمدتی خواهد داشت. به همین دلیل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درخواست کردم زمینه حضور مدیر آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در استان یا برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان استان در تهران را فراهم کند تا بتوانیم برای ۲۰ سال آینده خراسان رضوی برنامهریزی دقیق و مؤثری داشته باشیم.
وی افزود: تجربه روزهای جنگ و حوادث اخیر نشان داد که ظرفیتهای شرق کشور و خراسان رضوی آنگونه که باید در سیاستگذاریها دیده نشده است. در بسیاری از حوزهها و صنایع، زیرساختهایی که میتوانست در شرق کشور ایجاد شود، شکل نگرفته و این موضوع در شرایط خاص خود را نشان داد. یکی از موضوعات مهم دیگر، پروژههای نیمهتمام دولتی و بخش خصوصی است. باید همه تمرکز و باور ما بر تکمیل این پروژهها باشد؛ زیرا تکمیل آنها زمینهساز جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی استان خواهد شد.
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