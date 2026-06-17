تجهیز ۸۰۰ مدرسه در خراسان رضوی به پنل خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی با تأکید بر تکمیل نهضت توسعه و عدالت در فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش، گسترش مهارت‌آموزی و جلب مشارکت مردمی، اظهار کرد: هدف ما این است که با تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز، در آینده نزدیک به نقطه‌ای برسیم که استان دیگر نیازی به احداث فضای آموزشی جدید نداشته باشد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: همه ظرفیت‌های استان باید برای تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی به کار گرفته شود و در این مسیر استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی نیز ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت آموزشی افزود: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در این حوزه هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و باید برای بهبود کیفیت آموزشی اقدامات جدی‌تری انجام شود.

مظفری مهارت‌آموزی را یکی از ضرورت‌های نظام آموزشی عنوان کرد و گفت: توسعه هنرستان‌ها و آموزش‌های مهارتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. تجربه نشان داده است که حرکت به سمت آموزش‌های مهارتی می‌تواند نقش مؤثری در اشتغال و توسعه اقتصادی داشته باشد. خراسان رضوی در حوزه گردشگری، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی متخصص استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه مدرسه‌سازی گفت: هم‌افزایی مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان موجب شد که در سال گذشته به طور میانگین تقریباً هر روز یک مدرسه در استان ساخته شود که دستاورد بسیار ارزشمندی است.

وی با اشاره به موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: رفع ناترازی انرژی یکی از مسائل مهم کشور است و در کنار سرمایه‌گذاری برای تولید برق، باید فرهنگ مصرف بهینه انرژی نیز تقویت شود. در همین راستا برای تجهیز یک‌هزار و ۲۰۰ مدرسه به پنل خورشیدی درخواست ارائه شده که تجهیز ۸۰۰ مدرسه به صورت قطعی در دستور کار قرار گرفته است.

مظفری تصریح کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه انرژی باید از مدارس آغاز شود و آموزش و پرورش می‌تواند نقش مهمی در نهادینه‌سازی این فرهنگ ایفا کند. باید دانش‌آموز به خوبی با لزوم صرفه‌جویی و مصرف بهینه آشنا شود.

استاندار خراسان رضوی با تعیین شعار «مدرسه اثرگذار، محله و جامعه توانمند» برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: مدارس باید هر یک یک مسئله را در اولویت قرار دهند و اثرگذاری خود را در محله و جامعه پیرامونی نشان دهند.

وی بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: ظرفیت آموزش و پرورش بسیار گسترده است و باید از این ظرفیت برای شناسایی و حل مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی بهره گرفت.

مظفری اظهار کرد: مشارکت مردم یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت پروژه‌های آموزشی است. همه مسائل با اعتبارات دولتی حل نمی‌شود؛ باید زمینه مشارکت مردم در پروژه‌ها فراهم شود تا علاوه بر تأمین منابع، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری نسبت به پروژه‌ها در جامعه تقویت شود و این موضوعی است که نباید آن را نادیده بگیریم.

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش استان گفت: خوشحالیم که امروز شورای آموزش و پرورش استان با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای شورا برگزار شده و امیدواریم با تداوم هم‌افزایی موجود، اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه تعلیم و تربیت محقق شود.