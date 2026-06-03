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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

استاندار خراسان رضوی:فرهنگ در خراسان جزئی از حوزه تمدنی ما است

استاندار خراسان رضوی:فرهنگ در خراسان جزئی از حوزه تمدنی ما است

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: فرهنگ ما جزئی از حوزه تمدنی ما در خراسان رضوی است؛ به همین علت باید ارزش آن را بدانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح چهارشنبه در ادامه سفر خود در شهرستان سرخس، از مقبره بابا لقمان سرخس،‌ بازدید کرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین پیشنهاد ثبت روز ملی برای سرخس و بزرگداشت بابا لقمان سرخس را مطرح کرد.

وی در حاشیه بازدید از مقبره بابا لقمان سرخس، پیشنهاد داد برای این شخصیت تاریخی، پیگیری برای ثبت روزی در تقویم ملی انجام شود.

مظفری ضمن تاکید بر معرفی شخصیت‌های ادبی و تاریخی به نسل‌های جدید، افزود: فرهنگ ما جزئی از حوزه تمدنی ما در خراسان رضوی است؛ به همین علت باید ارزش آن را بدانیم و ارج نهیم.

در ادامه، مشکلات و مطالباتی که در بازسازی مقبره این عارف بزرگ وجود داشته است، بیان شد و استاندار خراسان رضوی نیز ضمن استماع دغدغه‌ها، نسبت به مواردی از آن‌ها قول مساعدت داد.

گفتنی‌ است؛ لُقمان بابا، یکی از عرفای قرن چهارم هجری اهل سرخس خراسان و معاصر ابوسعید ابوالخیر می‌باشد. آرامگاه وی در یک کیلومتری شمال شهر سرخس قرار دارد.

کد مطلب 6849161

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