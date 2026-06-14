درب ورودی فاز صفر منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در مراسمی با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی و حسین جوشقانی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، درب ورودی فاز صفر منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
این پروژه که گامی مهم در جهت تکمیل زیرساختهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون محسوب میشود، با هدف تسهیل تردد، ارتقای امنیت و ایجاد ورودی مناسب برای این منطقه استراتژیک اجرا گردیده است.
گفتنی است؛ در این آیین حسین جمشیدی، فرماندار تایباد نیز حضور داشت و بر اهمیت تکمیل زیرساختهای این منطقه در راستای تقویت مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی تأکید کرد.
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