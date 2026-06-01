صنایع خراسان رضوی در حوزه تجدیدپذیرها مسئولیت اجتماعی بیشتری بپذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر دوشنبه در آیین بهرهبرداری از نیروگاه ۵ مگاواتی اظهار کرد: در این مجموعه یک کار ارزشمند و متفاوت صنعتی انجام شده است. ثبت یک اختراع جدید در بخش صنایع غذایی، بهرهگیری از یک فناوری نو و خلق یک اتفاق مبارک نشان میدهد که صنعت ما بدون تردید نیازمند ارتقای بهرهوری، اصلاح روشها و استفاده از شیوههای جدید و نوین است. باید از دانش و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم و در برخی حوزهها حتی خودمان پیشتاز باشیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: خوشحالیم که نیروگاه ۵ مگاواتی این مجموعه با سرعت و کیفیت مناسب به بهرهبرداری رسیده است. امیدواریم در حوزه تولید انرژیهای خورشیدی نیز به اهداف تعیینشده کشور و سهمی که برای خراسان رضوی مشخص شده دست پیدا کنیم و حتی از آن عبور کنیم. امروز از مرز ۳۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان عبور کردهایم و امیدواریم تا پایان سال به ظرفیت یک هزار مگاوات برسیم.
وی ادامه داد: در برخی حوزهها عملکرد خوبی داشتهایم و این موضوع قابل تحلیل و بررسی است، اما در بعضی بخشها هنوز جای کار بیشتری وجود دارد. یکی از این حوزهها صنعت است. خراسان رضوی یکی از استانهای توانمند کشور در بخش صنعت محسوب میشود و مزیت مهم صنایع استان این است که بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را بخش خصوصی تشکیل میدهد. صنایع متوسط و متوسط به بالا ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری دارند و انتظار ما از مجموعه صنایع این است که ورود جدیتری به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر داشته باشند.
مظفری تصریح کرد: هم ما، هم مجموعههای صنعتی و هم مدیران حوزه برق باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم، رایزنی کنیم، گفتوگو کنیم و فعالان اقتصادی را قانع کنیم که فراتر از بحث اقتصادی، به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نیز وارد این حوزه شوند. امروز علاوه بر ضرورت جبران ناترازیها، تجربه سال گذشته و همچنین جنگ اخیر نشان داد که باید به موضوعات پدافندی نیز توجه کنیم و پراکندگی تولید انرژی در نقاط مختلف را جدی بگیریم.
استاندار خراسان رضوی گفت: چقدر خوب است که یک واحد صنعتی بتواند برق مورد نیاز خود را تأمین کند و حتی چند برابر نیاز خود را به شبکه تحویل دهد و از این محل نیز منتفع شود. به نظر میرسد صنایع ما باید همت بیشتری در این زمینه داشته باشند و ما نیز باید کمک کنیم تا این مسیر برای آنها تسهیل شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفول در بخش خانگی اظهار کرد: در حوزه تولید برق خانگی کمکار بودهایم. انتظار ما از شهر مشهد بسیار بیشتر است. مشهد از نظر جمعیت، سرمایهگذاری و ساختوساز، بعد از تهران با هیچ شهر دیگری قابل مقایسه نیست. بنابراین باید در شیوهها و روشهای توسعه تولید برق خانگی بازنگری کنیم. میتوان از ظرفیت نظام مهندسی، فرآیند صدور پروانه، مراحل اجرا و پایان کار ساختمانها استفاده کرد. هر جا که امکان آن وجود دارد باید تکلیف مشخص شود و اگر الزام مناسب نیست، مشوقهای مؤثر طراحی کنیم. همچنین میتوان با همکاری شهرداری و سایر دستگاهها مسیر را برای متقاضیان هموار کرد.
مظفری افزود: به نظر میرسد در این حوزه نیازمند یک نشست و کارگروه ویژه هستیم. انتظار داریم حداقل به اندازه همین ۵ مگاواتی که امروز در این مجموعه افتتاح شد، در مشهد تولید برق تجدیدپذیر خانگی داشته باشیم. ایجاد هزار سامانه ۵ کیلوواتی در مشهد کار دشواری نیست. مهم این است که فضای لازم را ایجاد کنیم، مشوقهای مناسب در نظر بگیریم و مسیر را روان کنیم. بسیاری از مردم هنوز اطلاع کافی از ظرفیتها و مزایای این حوزه ندارند و لازم است با تولید برنامههای رسانهای، مستندها و اقدامات ترویجی به سراغ آنها برویم.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: در کنار تولید، مصرف نیز به همان اندازه اهمیت دارد. افزایش تولید و کاهش مصرف باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. با وجود اینکه درباره مدیریت مصرف بسیار صحبت کردهایم، برنامه ساختهایم و مستند تولید کردهایم، هنوز این موضوع به یک فرهنگ عمومی تبدیل نشده است. نه فقط مردم، بلکه خود ما نیز در بسیاری موارد آنگونه که باید به این مسئله توجه نداریم.
نظر شما