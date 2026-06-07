به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در سیوپنجمین جلسه از سلسله نشستهای یکشنبههای اقتصادی اظهار کرد: پیشنهاد میکنم برای صادرکنندگان نمونه استان، کارتهای طلایی و نقرهای ویژهای طراحی شود تا حداقل در مجموعه استانداری و دستگاههای اجرایی، بدون تشریفات زائد بتوانند امور خود را پیگیری کنند.
استاندار خراسان رضوی کرد: هر زمان فرصتی پیدا میکنم، سرگذشت و روند شکلگیری شرکتها و مجموعههای بزرگ اقتصادی دنیا را مطالعه میکنم و همیشه این مقایسه در ذهنم شکل میگیرد که فعالان اقتصادی کشور ما در چه شرایط متفاوت و دشواری فعالیت کردهاند. واقعاً باید یک خدا قوت جدی به همه تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت؛ چرا که اگر بخشی از این محدودیتها و شرایطی که امروز در کشور ما وجود دارد بر هر مجموعه دیگری در دنیا تحمیل میشد، شاید امکان ادامه فعالیت برای آن وجود نداشت.
وی افزود: اینکه این مجموعهها توانستهاند با وجود همه این سختیها بمانند، تولید کنند، در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند و حتی صادرات داشته باشند، کار بسیار بزرگی است. بهویژه آن دسته از واحدهایی که توانستهاند در عرصه صادرات حضور پیدا کنند؛ چرا که صادرات در واقع انتهای خط تکامل زنجیره تولید است و نشان میدهد یک مجموعه به بلوغ لازم رسیده است.
مظفری گفت: نکاتی که امروز در این جلسه مطرح شد، صرفاً چند گلایه یا پیشنهاد معمولی نیست. بسیاری از این موضوعات، ایرادهای واقعی و جدی هستند و حاصل یک عمر تجربه در حوزه تولید و تجارتاند. گاهی یک مطالبه که در یک دقیقه مطرح میشود، پشتوانه سالها تجربه و کار عملیاتی دارد؛ بنابراین نباید از کنار این مسائل به سادگی عبور کنیم. خواهش من این است که دبیرخانه این کمیته، جدول جامعی از تمام مسائل مطرحشده امروز تهیه کند و هر موضوع بهصورت جداگانه در دستور کار قرار بگیرد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بخشی از این موارد در سطح استان قابل حل است و بخشی نیز نیازمند پیگیری ملی است. همانگونه که در یکشنبههای اقتصادی روال ما این بوده که روز بعد، پیگیریها و مکاتبات لازم را آغاز کنیم، این بار نیز باید این مسیر را ادامه دهیم. هیچکدام از پیشنهادهایی که امروز مطرح شد، غیرمنطقی نبود؛ شاید در برخی موارد اختلاف برداشت میان ما و دستگاههای ملی وجود داشته باشد، اما اصل موضوعات قابل پذیرش و پیگیری است. اگر تصمیمی گرفته میشود، نباید دوباره به نقطه اول بازگردد و لازم است اجرای مصوبات تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.
وی با اشاره به حمایت از صادرکنندگان نمونه تصریح کرد: در حوزههایی مانند انرژی، تأمین زیرساختها و سایر خدمات، باید برای واحدهای صادرکننده نمونه و مجموعههای موفق استان اولویت قائل شویم. این واحدها حاصل سالها تجربه، سرمایهگذاری و تلاش هستند و حمایت از آنها به معنای حمایت از اقتصاد استان است. در حوزه تأمین نقدینگی نیز لازم است در کمترین زمان ممکن وضعیت شرکتهای بزرگی که در خراسان رضوی فعالیت دارند اما هنوز حسابهای بانکی و گردش مالی خود را به استان منتقل نکردهاند، تعیین تکلیف شود.
مظفری خاطرنشان کرد: نمیخواهیم بگوییم خدمات ویژهای به این شرکتها ارائه شود، اما حداقل اولویت باید با مجموعههایی باشد که حسابهای بانکی، گردش مالی و پرداخت مالیات آنها در استان انجام میشود. امروز بسیاری از شرکتهای متوسط استان بار مالیاتی سنگینی را تحمل میکنند، در حالی که برخی شرکتهای بزرگ از ظرفیتهای استان استفاده میکنند اما منابع مالی و مالیات آنها در استان گردش ندارد. این موضوع باید اصلاح شود و برای آن از همه ظرفیتها، از اقناع و گفتوگو گرفته تا ابزارهای قانونی، استفاده خواهیم کرد و در این زمینه هیچ بهانهای پذیرفته نیست.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شرایط امروز کشور دشوار است، اما تفاوت افراد و مدیران در همین است که بتوانند در دل محدودیتها و موانع، کار را پیش ببرند. امروز میبینیم که برخی واحدهای صنعتی و اقتصادی توانمند استان برای دریافت تسهیلات یا انجام امور مالی خود به استانهای دیگر یا تهران مراجعه میکنند. این مسئله نباید برای ما عادی شود و لازم است برای آن راهکار جدی پیدا کنیم. مجموعه موضوعاتی که امروز مطرح شد، در حقیقت برآیند وضعیت اقتصادی استان است و باید با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: پیشنهاد میکنم برای صادرکنندگان نمونه استان، کارتهای طلایی و نقرهای ویژهای طراحی شود تا حداقل در مجموعه استانداری و دستگاههای اجرایی، بدون تشریفات زائد بتوانند امور خود را پیگیری کنند و نیازی نباشد هر بار برای ورود یا انجام کارهای اداری، مراحل معمول را طی کنند.
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