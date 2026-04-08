اختلال در زنجیره تأمین سوخت هواپیما ماه ها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلی والش، مدیرکل انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا)، روز چهارشنبه با اشاره به حملات گسترده به تأسیسات مهم انرژی در ایران و برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات، اعلام کرد بازگشت بازار سوخت به شرایط عادی بهسرعت ممکن نخواهد بود.
او گفت: «بازگشت به وضعیت عادی یکشبه اتفاق نمیافتد؛ چراکه برخی پالایشگاهها آسیب دیدهاند و زنجیره تأمین جهانی سوخت هواپیما دچار اختلال شده است.»
بر اساس این گزارش، اگرچه پس از انتشار خبر آتشبس قیمت نفت خام به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته، اما قیمت سوخت هواپیما به دلیل کمبود فرآوردههای پالایششده همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
در پی افزایش هزینه سوخت، برخی شرکتهای هواپیمایی ناچار به افزایش قیمت بلیت و کاهش ظرفیت پروازهای خود شدهاند. بهعنوان نمونه، شرکت AirAsia X قیمت بلیتها را تا ۴۰ درصد افزایش داده و شرکت یونایتد ایرلاینز نیز حدود ۵ درصد از ظرفیت پروازی خود را کاهش داده است.
کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات سوخت دارند، از جمله ویتنام، میانمار و پاکستان، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل شدهاند.
یاتا در عین حال ابراز امیدواری کرده است که با ازسرگیری جریان عادی صادرات نفت خام، پالایشگاهها به دلیل حاشیه سود بالاتر، تولید سوخت هواپیما را افزایش دهند؛ با این حال، بازگشت کامل بازار به تعادل به چندین ماه زمان نیاز خواهد داشت.
