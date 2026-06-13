در عرصه علم نیازمند «حضور مجاهدانه نخبگان» هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، روح‌اله رضوی‌نژاد در نشست عهد ۱۴۰۵ که با حضور مدیران و نمایندگان استانی هلدینگ پیشگامان، رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور و هیئت همراه برگزار شد، با اشاره به مسیر چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی اظهار داشت: تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده است که پیشرفت‌های بزرگ علمی و فناورانه کشور نه با نسخه‌های متعارف جهانی، بلکه با جهاد علمی، ایمان و هم‌افزایی مردمی حاصل شده است.

وی با بازخوانی رشادت‌های صورت گرفته در دفاع مقدس اول تا سوم و نقش کلیدی حضور مردم تصریح کرد: در برهه‌های حساس جنگ و تجاوز به کشور عزیزمان، این «بعثت مردم» بوده که موازنه قدرت را تغییر داده است. حضور بی‌وقفه و مخلصانه مردم در بیش از نود شب در دفاع از میهن اسلامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح قهرمان نقشی تعیین‌کننده داشته و تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک «مدل حکمرانی» برای عبور از بحران‌هاست.

رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی،افزود: امروز در عرصه فناوری‌های راهبردی و علوم نوین نیز با یک میدان جنگ تمام‌عیار روبه‌رو هستیم. برای عبور از سد برده‌داری مدرن علمی که تلاش می‌کند دانش را در انحصار قدرت‌های خاص نگه دارد، راهی جز بازگشت به آن الگوی حضورِ حداکثری و تشکیل «جبهه علمی انقلاب اسلامی» نداریم.

دانشگاه شبکه‌ای؛ بستری برای بعثت نخبگان

رضوی‌نژاد در ادامه به تبیین مأموریت‌های دانشگاه جامع انقلاب اسلامی به عنوان یک «دانشگاه شبکه‌ای» پرداخته و خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد شبکه‌ای هم‌افزا از نخبگان است که در آن، حل مسائل اولویت‌دار کشور، نه یک فعالیت اداری، بلکه بخشی از یک جهاد تمدن‌ساز باشد.

در ادامه این نشست دکتر خورسندی مدیرعامل هلدینگ پیشگامان و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، ضمن تقدیر از کارکنان و نیز نمایندگان هلدینگ در استان‌ها، برنامه جهشی سال ۱۴۰۵ را به اختصار بیان کرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های ۲۲ قشر تخصصی بسیج تأکید کرده و با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه شبکه‌ای جامع انقلاب اسلامی، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های پیشرفته را گامی عملی برای شکستن مرزهای دانش و ایجاد زیرساخت برای نخبگان شبکه علمی کشور دانست.

در ادامه این نشست، گزارش عملکرد سال گذشته و نیز برنامه‌های سال جاری هلدینگ پیشگامان ارائه شد که از جمله آن بیان دستاوردهای یکساله گروه اعم از دریافت مجوز جهت ایجاد صندوق پژوهش و فناوری جامع غیردولتی، به صد در صد رسیدن برنامه ۱۴۰۴، انعقاد تفاهم نامه های تامین مالی و همچنین انعقاد تفاهم نامه های ویژه جهت تامین مالی محصولات راهبردی یک به یک برشمرده شد.

گفتنی است نشست عهد سال ۱۴۰۵ طی دو روز در مشهد مقدس برگزار شد که روز نخست آن با تشریح برنامه‌های سال جاری توسط معاونین و مدیران هلدینگ به پایان رسید و روز دوم هم به تشریح ظرفیت‌های سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری و تعامل و همکاری‌های مشترک اختصاص یافت.