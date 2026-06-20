به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات شهرک‌های دانش و نصرت‌آباد اظهار کرد: چالش‌های مربوط به اراضی این مناطق باید با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و سازمان امور اراضی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به برخی مطالبات زیرساختی ساکنان شهرک دانش افزود: درمانگاه این شهرک تا بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و در کنار آن، ساخت مدرسه متوسطه دوم با مشارکت خیران و افزایش سرانه فضای سبز منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار قزوین با اشاره به بحران کم‌آبی و ضرورت مدیریت منابع آبی استان تصریح کرد: اجرای طرح‌های انتقال آب از طالقان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و باید با جدیت دنبال شود.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت روستای نصرت‌آباد گفت: این روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۳ هزار نفر در حریم شهر الوند قرار گرفته و لازم است وضعیت آن در چارچوب قوانین و ضوابط شهرسازی تعیین تکلیف شود.

وی افزود: روستا بودن دارای مزایا و ظرفیت‌های خاص خود است و هرگونه تغییر وضعیت باید پس از تکمیل مطالعات کارشناسی و طی مراحل قانونی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور انجام شود.

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت عمومی و رفع دغدغه‌های بهداشتی مردم منطقه خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان موظف است نسبت به به‌روزرسانی شبکه و تأسیسات تصفیه‌خانه اقدام کند تا مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.

نوذری همچنین خواستار واگذاری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز به شرکت آب و فاضلاب شد و گفت: با توجه به قرارگیری این تأسیسات در محدوده شهر الوند، تعیین تکلیف مدیریت آن می‌تواند زمینه رفع دغدغه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی ساکنان منطقه را فراهم کند.