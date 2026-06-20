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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

استاندار قزوین: تعیین تکلیف وضعیت نصرت‌آباد در اولویت قرار دارد

استاندار قزوین: تعیین تکلیف وضعیت نصرت‌آباد در اولویت قرار دارد

قزوین- استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های دانش و نصرت‌آباد، گفت: تعیین تکلیف وضعیت روستای نصرت‌آباد با توجه به قرارگیری در حریم شهر الوند، در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات شهرک‌های دانش و نصرت‌آباد اظهار کرد: چالش‌های مربوط به اراضی این مناطق باید با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و سازمان امور اراضی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به برخی مطالبات زیرساختی ساکنان شهرک دانش افزود: درمانگاه این شهرک تا بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و در کنار آن، ساخت مدرسه متوسطه دوم با مشارکت خیران و افزایش سرانه فضای سبز منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار قزوین با اشاره به بحران کم‌آبی و ضرورت مدیریت منابع آبی استان تصریح کرد: اجرای طرح‌های انتقال آب از طالقان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و باید با جدیت دنبال شود.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت روستای نصرت‌آباد گفت: این روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۳ هزار نفر در حریم شهر الوند قرار گرفته و لازم است وضعیت آن در چارچوب قوانین و ضوابط شهرسازی تعیین تکلیف شود.

وی افزود: روستا بودن دارای مزایا و ظرفیت‌های خاص خود است و هرگونه تغییر وضعیت باید پس از تکمیل مطالعات کارشناسی و طی مراحل قانونی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور انجام شود.

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت عمومی و رفع دغدغه‌های بهداشتی مردم منطقه خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان موظف است نسبت به به‌روزرسانی شبکه و تأسیسات تصفیه‌خانه اقدام کند تا مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.

نوذری همچنین خواستار واگذاری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز به شرکت آب و فاضلاب شد و گفت: با توجه به قرارگیری این تأسیسات در محدوده شهر الوند، تعیین تکلیف مدیریت آن می‌تواند زمینه رفع دغدغه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی ساکنان منطقه را فراهم کند.

کد مطلب 6866112

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