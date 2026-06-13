فعالیت ۲۰ هزار بافنده فرش دستباف در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان با بیان اینکه فرش دستباف یزد در سال ۱۳۹۳ به همراه ۱۰ منطقه دیگر کشور ثبت جهانی شده است، گفت: این فرش در سازمان جهانی مالکیت فکری و نشان جغرافیایی لیسبون ثبت شده و به عنوان یک برند جهانی شناخته شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه فرش دستباف افزود: هم‌اکنون بیش از ۲۰ هزار بافنده در استان یزد فعالیت می‌کنند و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع فرش دستباف در استان تولید و وارد بازار می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به وضعیت صادرات فرش دستباف استان تصریح کرد: کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، عربستان، آمریکا، ژاپن، ایتالیا، قطر، سوئیس، انگلیس، کانادا، سوئد و کویت از مقاصد اصلی صادرات فرش دستباف یزد هستند.

صادقیان به عملکرد این اداره کل در حوزه مشاغل خانگی اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته، دو هزار و ۳۱ مجوز برای کسب و کارهای خانگی مستقل صادر شده که ۵۸۳ مورد مربوط به قالیبافی بوده است. همچنین ۵۴ مجوز پشتیبان مشاغل خانگی صادر شده که ۱۰ مورد آن در حوزه تولید فرش دستباف است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی به متقاضیان مشاغل خانگی اظهار داشت: در بخش مشاغل خانگی مستقل، ۱۸۹ طرح به مبلغ ۲۶.۹ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که ۵.۲ میلیارد تومان آن مربوط به طرح‌های قالیبافی بوده است. همچنین در بخش پشتیبان، ۴۳ طرح به مبلغ ۳۳.۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که ۷.۸ میلیارد تومان آن مربوط به طرح‌های قالیبافی می‌باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: با اصلاح قانون بیمه قالیبافان و جایگزینی بافندگان بازنشسته یا فوت شده، تخصیص تسهیلات مشاغل خانگی به قالیبافی به عنوان اولویت ویژه، راه‌اندازی کارگزاری فرش و مرکز رشد فرش با همکاری پارک علم و فناوری، ایجاد، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش استحصال و فرآوری الیاف پشم، تأسیس شهرک قالی از چرخه تولید مواد اولیه تا خدمات تکمیلی، پیگیری و ایجاد خوشه صادراتی فرش دستباف و تشکیل کمیته تخصصی فرش در اتاق بازرگانی استان می‌توان گام‌های بلندی در راستای حفظ اشتغال موجود، جذب نسل جوان به این هنر صنعت اصیل و افزایش سهم استان در صادرات فرش دستباف کشور برداشت.